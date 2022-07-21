Солдаты бросают оружие и отказываются воевать: всплыли детали массового бунта в армии РФ

Тюрьма для дезертиров РФ на Луганщине / verstka.media

Сотни солдат российской оккупационной армии отказываются принимать участие в войне в Украине.

С начала вторжения РФ как минимум 1793 солдата из 22 регионов РФ отказались участвовать в войне, говорится в материале российского издания Верстка.

В материале напоминается о том, что еще 234 "отказников" командование РФ насильственно удерживают в районе города Брянка Луганской области.

Что известно о тюрьме для дезертиров

По словам родственников, солдаты находятся в подвалах и других закрытых помещениях, где их пытаются заставить вернуться на фронт.

Как узнали российские журналисты, одно из мест, где содержат "отказников", охраняют сотрудники частной военной организации.

"Когда парней привезли в Брянку, мы звонили в часть, командиру роты, командиру базы. Я спрашивала, что они собираются делать, почему они их не забирают. Мне сказали, что там новый центр "отказников". С ними проводятся беседы. Как они сказали, там больше двух недель держать не будут: если их не уговорят продолжать службу, то переправят на базу в часть и там разорвут контракт. Но этого не произошло", — рассказала Фатима Горшенина, мать одного из солдат.

/ verstka.media

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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