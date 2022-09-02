Ракета влетела в казарму российских захватчиков в Херсоне: в здании были ФСБшники - Стерненко

Ракета влетела в казарму российских захватчиков в Херсоне / скриншот, соцсети

Украинские военные 2 сентября нанесли удар по еще одной базе российских захватчиков во временно подконтрольном им Херсоне

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов в районе места происшествия.

Как сообщается, ракетному обстрелу подверглось общежитие школы полиции на улице Кольцова, в котором расположились российские войска. По некоторым данным, там могли находиться около 200 солдат.

Также в сети пишут, что "по некоторым данным сюда заселились кадыровцы. Наверняка выселяться уже не будут."

Кроме того, обнародовано также фото с последствиями удара. На нем видно, что верхние этажи здания в результате прилетов были уничтожены.

По данным активиста Сергея Стерненко, в общежитии школы полиции в Херсоне могли находиться сотрудники ФСБ.

"Местные мне это подтверждают: Их там много должно было быть, и ФСБ и военные, их туда месяц назад примерно автобусами завозили", - написал он в Twitter.

Напомним, украинские военные регулярно уничтожают склады российских захватчиков, где бы оккупанты не пытались их спрятать. Так, один из складов был уничтожен 24 августа, а накануне этого, 23 августа, воинам ВСУ удалось уничтожить еще один склад боеприпасов врага – в Нововоскресенском на Херсонщине.

Еще перед этим, 22 августа, защитники Украины уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Тогда же украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе и системам ПВО в Новой Каховке.

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