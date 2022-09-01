Сообщали РФ, куда бить ракетами по ВСУ: в Николаеве разоблачили полицейского с женой

В Николаеве разоблачили полицейского с женой, которые сообщали РФ, куда бить ракетами по ВСУ/ Генштаб ВСУ, УНИАН

В Николаеве будут судить супругов, которые собирали и передавали российским оккупантам информацию о том, где располагаются украинские военные. После этого в места расположения бойцов ВСУ прилетали вражеские ракеты.

В пользу российских оккупантов и против своего родного государства работал полицейский со своей женой. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в четверг, 1 сентября.

Женщина выходила на прогулку с собакой, а тем временем собирала информацию, где стоят защитники Украины. Эти данные передавала российским захватчикам. После этого оккупанты обстреливали ракетами указанные места.

Кроме этого, она еще и собирала для оккупантов данные о последствиях обстрелов российскими военными гражданских и военных объектов.

Сам полицейский собирал информацию о расположении подразделений ВСУ, которую мог найти в интернете.

"Ее муж, будучи действующим работником правоохранительного органа, через телеграм-каналы пророссийской направленности собирал и передавал жене информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований с указанием конкретных координат их позиций", – отмечается в сообщении.

Такую деятельность супругов разоблачили в мае. Их обвиняют в государственной измене и несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ (ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Сейчас идет следствие.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 35-летнюю жительницу Киева, которая собирала и распространяла данные о расположении украинских воинских подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры столицы.

Напомним, ранее сообщалось о задержании бывшего начальника Управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Операция была проведена силами СБУ и Госбюро расследований. По данным источников, задержанного Кулинича подозревают в государственной измене.

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