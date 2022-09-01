Эксперт спрогнозировал, когда у оккупантов пойдут критические проблемы со снарядами / Генштаб ВСУ, president.gov.ua

В конце осени 2022 года либо начале зимы ситуация с боеприпасами в армии русских оккупантов перейдет из дефицитной стадии в острую либо критическую. Такое мнение высказал известный военный эксперт Александр Коваленко, сообщает портал "УНИАН".

На данный момент дефицитными у россиян постепенно становятся боеприпасы ствольного и реактивного типа, говорит специалист.

"На сегодняшний день практически все склады БК в Курской, Белгородской и Ростовской области истощены. Основная масса поставок боеприпасов ведутся со складов ЦВО и ВВО. А это тысячи километров и с таким подвозом просто невозможно осуществлять качественное обеспечение передовых подразделений БК. На сегодняшний день российское командование по договоренности с Минском получило доступ к 1405, 1398, 1886 складам и 25, 43, 46 арсеналам хранения боеприпасов. За август они вывезли более 12 тысяч тонн боеприпасов, для сокращения времени подвоза. Вот только белорусская кубышка не бесконечная", – считает Коваленко.

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По мнению эксперта, в ближайшие два-три месяца российская армия еще будет обеспечена боеприпасами всех калибров по мере необходимости. А вот в конце осени и в начале зимы ситуация с боекомплектом у оккупантов перейдет из дефицитной к острой либо критической.

"Стрелять они не прекратят, конечно же, но смогут делать это со значительно меньшей интенсивностью, что в значительной степени скажется на их возможности держать оборону по всем плацдармам. Ведь как держать оборону, если тебе необходимо выпустить в сутки 60 тысяч снарядов, а тебе подвезли 10 тысяч. А завтра 5 тысяч. А послезавтра вообще не было подвоза", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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