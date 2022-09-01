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Американский миллиардер поработал комбайнером на Ровенщине

1 сентября 2022, 20:27

Визит миллиардера Баффета не афишировали для безопасности. Он передал украинским аграриям технику и 90 млн долларов для будущей посевной.

Говард Баффет на комбайне в Ровенской области
Говард Баффет на комбайне на Ровенщине/ Facebook Дмитрий Соломчук

Украину посетил известный американский бизнесмен Говард Баффетт, который является сыном филантропа и мультимиллиардера Уоррена Баффетта.

Его визит не афишировали заранее для безопасности. Он посетил Ровенскую область, где встретился с местными фермерами и попробовал себя в роли комбайнера, сев за руль техники в поле. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Соломчук в Facebook.

"Вместе с фермерами поработали на комбайнах, собрав пшеницу и завершив раннюю жатву обрядом обжинок. Связали последний сноп, который уже отправился в США", – написал Соломчук.

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Баффет передал украинским аграриям технику – она будет базироваться на Ровенщине. Всего аграрии получили 50 комбайнов, 49 тракторов и различные сельскохозяйственные принадлежности.

Кроме этого, миллиардер передал украинцам 90 млн долларов для будущей посевной.

  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук
  • Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне
    Американский миллиардер Говард Баффетт посетил Ровенскую область и поработал на комбайне Facebook Дмитрий Соломчук

Говард Баффетт посещал Украину с визитом также в июне этого года. Тогда Баффет-младший прибыл в нашу страну по приглашению Владимира Зеленского и добрался на обычном поезде Укрзализныци.

Напомним, состояние главы семейства 91-летнего Уоррена Баффета составляет 113 миллиардов долларов. Он входит в топ-5 самых богатых людей планеты. 67-летний Баффет младший занимается благотворительностью в сфере сельского хозяйства много лет и реализовал немало проектов.

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