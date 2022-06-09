Наследник известного миллиардера Баффетта приехал в Киев поездом Укрзализныци

Баффет-младший прибыл в нашу страну по приглашению Владимира Зеленского.
В Украину с визитом прибыл американский бизнесмен Говард Баффетт, который является сыном филантропа и мультимиллиардера Уоррена Баффетта.
Отметим, что в Киеве Баффет-младший добрался на обычном поезде Укрзализныци. При этом он опубликовал фото у поезда рядом с сотрудниками украинской железнодорожной компании.
"Ничего необычного для Украины, просто Говард Баффетт, сын американского миллиардера, одного из самых богатых людей мира, во время визита в Киев по железной дороге", - рассказали в УЗ.
Обратим внимание, что Баффет-младший прибыл в нашу страну по приглашению Владимира Зеленского.
Ранее президент Украины пригласил представителей американского бизнеса присоединиться к проектам восстановления орошаемых систем в Одесской области, поддержки наших людей, разминирования и реформирования школьного питания.
Что известно о семье Баффетов
Состояние главы семейства 91-летнего Уоррена Баффета составляет 113 миллиардов долларов. входит в топ-5 самых богатых людей планеты
67-летний Баффет младший занимается благотворительностью в сфере сельского хозяйства много лет и реализовал немало проектов.
В штате Иллинойс он владеет фермой площадью в 1500 акров.
Также у него есть исследовательские фермы в Аризоне и Южной Африке.
Напомним, ранее легендарный американский коммерсант и миллиардер Джордж Сорос заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину, по всей вероятности, фактически начало Третьей мировой войны, которую западная цивилизация может не пережить.
Миллиардер уверен, что все остальные проблемы, которые занимают умы человечества – борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, недопущение ядерной войны, поддержка глобальных институций – должны отойти на второй план в этой борьбе против возможной Третьей мировой войны.
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