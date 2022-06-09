Наследник известного миллиардера Баффетта приехал в Киев поездом Укрзализныци

Говард Баффетт (посредине) прибыл в Украину / Facebook/Ukrzaliznytsia

В Украину с визитом прибыл американский бизнесмен Говард Баффетт, который является сыном филантропа и мультимиллиардера Уоррена Баффетта.

Отметим, что в Киеве Баффет-младший добрался на обычном поезде Укрзализныци. При этом он опубликовал фото у поезда рядом с сотрудниками украинской железнодорожной компании.

"Ничего необычного для Украины, просто Говард Баффетт, сын американского миллиардера, одного из самых богатых людей мира, во время визита в Киев по железной дороге", - рассказали в УЗ.

/ Facebook/Ukrzaliznytsia

Обратим внимание, что Баффет-младший прибыл в нашу страну по приглашению Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины пригласил представителей американского бизнеса присоединиться к проектам восстановления орошаемых систем в Одесской области, поддержки наших людей, разминирования и реформирования школьного питания.

Что известно о семье Баффетов

Состояние главы семейства 91-летнего Уоррена Баффета составляет 113 миллиардов долларов. входит в топ-5 самых богатых людей планеты

67-летний Баффет младший занимается благотворительностью в сфере сельского хозяйства много лет и реализовал немало проектов.

В штате Иллинойс он владеет фермой площадью в 1500 акров.

Также у него есть исследовательские фермы в Аризоне и Южной Африке.

Напомним, ранее легендарный американский коммерсант и миллиардер Джордж Сорос заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину, по всей вероятности, фактически начало Третьей мировой войны, которую западная цивилизация может не пережить.

Миллиардер уверен, что все остальные проблемы, которые занимают умы человечества – борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, недопущение ядерной войны, поддержка глобальных институций – должны отойти на второй план в этой борьбе против возможной Третьей мировой войны.

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