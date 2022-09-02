ВСУ расширят контрнаступление на Юге, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВС

ВСУ расширят контрнаступление, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВС / Генштаб ВСУ, УНИАН

ВСУ с 29 августа запустили процесс контрнаступления в тех районах Юга Украины, которые на данный момент захвачены российскими агрессорами. Украинские военнослужащие наверняка попытаются перехватить инициативу у врагов до наступления холодов. Такой прогноз в своем новом материале озвучил корреспондент BBC Квентин Соммервиль.

По его мнению, фундамент для контрнаступления ВСУ заложит мощное оружие, которое передали западные союзники ‒ в первую очередь гаубицы модели M777 и РСЗО HIMARS. С их помощью уже пару месяцев украинские бойцы успешно уничтожают склады боеприпасов и командные пункты оккупантов за десятки и сотни километров от линии фронта.

"Лето заканчивается, боевые условия будут ухудшаться. Придут глубокие снега зимы, угрожающие заморозить боевые действия на месте. Но пока что в воздухе витает что-то еще, ожидание того, что после нескольких месяцев застоя Украина может снова нанести ответный удар", – пишет Соммервиль.

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При этом он считает, что планы российского командования (в первую очередь ‒ амбиции диктатора Путина) по стопроцентной оккупации Донецкой области, ВСУ уже нивелировали.

Более того, по данным источников Соммервилля среди украинских военнослужащих, в последнее время оккупанты наступают несколько меньшими силами. Однако они по-прежнему преобладают в ВСУ в плане личного состава. Если при боях в Северодонецке соотношение было 7 русских к 1 украинцу, то, по предварительным расчетами, это соотношение снизилось до 3 к 1.

Контрнаступление ВСУ

29 августа украинская армия перешла в контрнаступление на юге Украины - в первую очередь, в Херсонской области.

Уже буквально на следующий день представители Пентагона (Минобороны США) отметили, что российские оккупанты сразу ощутили эффект от контрнаступления ВСУ. И потому-то оккупантам пришлось экстренно отводить часть войск с восточного направления - из-за многочисленных сообщений о том, что ВСУ будет усиливать свой натиск на Юге.

По понятным причинам, командование ВСУ названия освобожденных населенных пунктов держит в строжайшей тайне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что все деоккупированные поселения нужно максимально уберечь от обстрелов оккупантов.

Еще позднее представители разведки Великобритании утверждали - ВСУ удалось добиться небольших успехов во время продвижения на Юге. Так, украинские бойцы сумели отбросить линию фронта в некоторых районах Херсонщины на заметную дистанцию.

При этом в американском Институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на Юге не станет молниеносным. И, по всей вероятности, затянется на месяцы.

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