УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ расширят контрнаступление на Юге, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВС

2 сентября 2022, 15:16

ВСУ проводят контрнаступление в южных регионах Украины, которые временно оккупированы российскими войсками. И хотят перехватить инициативу до начала зимы.

Украинские военные, ВСУ, контрнаступление на Херсонщине, Херсон
ВСУ расширят контрнаступление, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВС / Генштаб ВСУ, УНИАН

ВСУ с 29 августа запустили процесс контрнаступления в тех районах Юга Украины, которые на данный момент захвачены российскими агрессорами. Украинские военнослужащие наверняка попытаются перехватить инициативу у врагов до наступления холодов. Такой прогноз в своем новом материале озвучил корреспондент BBC Квентин Соммервиль.

По его мнению, фундамент для контрнаступления ВСУ заложит мощное оружие, которое передали западные союзники ‒ в первую очередь гаубицы модели M777 и РСЗО HIMARS. С их помощью уже пару месяцев украинские бойцы успешно уничтожают склады боеприпасов и командные пункты оккупантов за десятки и сотни километров от линии фронта.

Карта, ВСУ

"Лето заканчивается, боевые условия будут ухудшаться. Придут глубокие снега зимы, угрожающие заморозить боевые действия на месте. Но пока что в воздухе витает что-то еще, ожидание того, что после нескольких месяцев застоя Украина может снова нанести ответный удар", – пишет Соммервиль.

Видео дня

При этом он считает, что планы российского командования (в первую очередь ‒ амбиции диктатора Путина) по стопроцентной оккупации Донецкой области, ВСУ уже нивелировали.

Более того, по данным источников Соммервилля среди украинских военнослужащих, в последнее время оккупанты наступают несколько меньшими силами. Однако они по-прежнему преобладают в ВСУ в плане личного состава. Если при боях в Северодонецке соотношение было 7 русских к 1 украинцу, то, по предварительным расчетами, это соотношение снизилось до 3 к 1.

Контрнаступление ВСУ

29 августа украинская армия перешла в контрнаступление на юге Украины - в первую очередь, в Херсонской области.

Уже буквально на следующий день представители Пентагона (Минобороны США) отметили, что российские оккупанты сразу ощутили эффект от контрнаступления ВСУ. И потому-то оккупантам пришлось экстренно отводить часть войск с восточного направления - из-за многочисленных сообщений о том, что ВСУ будет усиливать свой натиск на Юге.

По понятным причинам, командование ВСУ названия освобожденных населенных пунктов держит в строжайшей тайне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что все деоккупированные поселения нужно максимально уберечь от обстрелов оккупантов.

Еще позднее представители разведки Великобритании утверждали - ВСУ удалось добиться небольших успехов во время продвижения на Юге. Так, украинские бойцы сумели отбросить линию фронта в некоторых районах Херсонщины на заметную дистанцию.

При этом в американском Институте изучения войны призвали украинцев не ожидать, что контрнаступление ВСУ на Юге не станет молниеносным. И, по всей вероятности, затянется на месяцы.

Другие новости:

ВСУ новости Украины контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:18

"Кол оф дьюти отдыхает": Гиркин рассказал, как воюет "армия ДНР"

15:16

ВСУ расширят контрнаступление на Юге, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВСВидео

15:03

"Окурков" будет больше: эксперт рассказал, что ждет Крым в случае возвращения Херсона Украине

14:58

Мир позволил Путину шантажировать себя ядерной угрозой, так как не дал жесткого ответа - ПодолякВидео

14:47

Сын Бритни Спирз обвинил мать в проблемах с психикой

Реклама
14:45

"Если бы не украинцы паршивые": россиянка устроила истерику, потому что ВСУ ликвидировали ее брата и дядюВидео

14:30

12-летняя девочка забеременела от врага, а поп УПЦ МП требовал оставить ребенка - капеллан ВСУВидео

14:07

В Германии требуют разобрать Северный поток-2: "он был направлен на изоляцию Украины"Видео

13:47

ВСУ уничтожили сепаратистку из Донецка по прозвищу "Мультик"Видео

13:37

76% россиян поддерживают войну с Украиной – опрос

13:36

"Только не говорите Андрею": жена Беднякова объявила о пополнении в семье

13:34

Предала мужа и страну: жена бойца ВСУ "сливала" оккупантам данные об украинских позицияхВидео

13:20

"Прямой капитуляции России не будет": экс-депутат Госдумы РФ назвал причинуВидео

13:14

"Я вижу конец войны": Кислица анонсировал поражение РФ в УкраинеВидео

13:06

"Ухо пленному отрезали": идентифицирован оккупант, который издевался над украинцами на ХарьковщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 3 сентября 2022: Ракам – испытания, Козерогам – враги, Рыбам – деньгиВидео

12:53

Не поддерживает: Камалия рассказала, что Киркоров думает о войнеВидео

12:42

Чуть лифчик не разорвало: молодая жена Цекало показала грудь вблизи

12:39

Большие колонны техники РФ движутся из Крыма и Мариуполя: куда направляютсяВидео

12:30

Беларусь проведет репетицию "захвата Украины" - ЖдановВидео

Реклама
12:06

"Может наделать беды": военный эксперт рассказал, куда Россия бросит 3 армейский корпус

11:54

Ракета влетела в казарму российских захватчиков в Херсоне: в здании были ФСБшники - СтерненкоВидео

11:49

"Специально добиваются, чтобы их гнали в РФ": в Латвии задержали россиян, которые на улице пели "Катюшу"Видео

11:42

Шольц заявил, что будет и дальше поддерживать общение с Путиным - DelfiВидео

11:30

Хотят устроить диверсию в Украине: вагнеровцы дали белорусским наемникам форму ВСУ - СМИВидео

11:09

Идеальная чистота за копейки: как сделать бомбочки для чистки унитаза

10:53

Аналитики ISW раскрыли планы Путина на осень и зиму в войне против УкраиныВидео

10:39

"После 15 числа воевать не будут": российские офицеры и контрактники планируют сложить оружие - ГУРВидео

10:24

Военный эксперт рассказал, как скоро Украина сможет освободить Херсон

10:24

"Идиоты": скандальный комик Сабуров пожаловался на украинцевВидео

10:09

"Моя любимая Алла Борисовна": Николаев вспомнил, как ходил в гости к Пугачевой

10:00

"Не война, а спецоперация": на Полтавщине священник УПЦ МП довел до слез мать защитника Украины

09:58

Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

09:56

Координаты сдали партизаны: ВСУ взорвали переправу оккупантов возле Новой КаховкиВидео

09:54

Резидентские прокси: удобство и надежность в интернете новости компании

09:25

"Это был цирк": сотрудник рассказал, как МАГАТЭ инспектировало ЗАЭСВидео

08:56

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2022: Близнецам – сплетни, Львам – деньги, Козерогам – важная встречаВидео

08:53

"Освобождение Украины переносится на зиму и весну": генерал спрогнозировал, когда закончится войнаВидео

08:51

День нотариата 2022 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

08:38

"Старая, худая анорексичка": украинцы набросились на "переделанную" Ефросинину, она ответила

Реклама
08:17

Второго шанса уже не будет: Грабский рассказал о последствиях для РФ после потери Херсона

08:16

Зависимость Украины от западной помощи не оставляет шансов мародераммнение

08:06

Украина ни с кем не должна согласовывать освобождение своих территорий - ДаниловВидео

08:04

"Убирайтесь отсюда, вы фашисты": казахи начали гонять российских туристов с буквой "Z" на авто

07:26

Адская ночь для оккупантов: в захваченном Мелитополе - "бавовна", в районе аэродрома детонировал БКВидео

06:49

Минус 5 складов, пункт управления и 100 оккупантов: авиация нанесла 18 ударов по армии РФ на Юге

06:04

Горбачев - точно не мой героймнение

06:00

Если Украина вернет Херсон, Россия уже не сможет удержать Крым - военный эксперт Сергей ГрабскийВидео

05:51

Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: кризис, второй шанс и новая работаВидео

05:10

Врежет похолодание после "потопа": украинцы узнали "ледяной" прогноз на сентябрьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять