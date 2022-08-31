Как движется контрнаступление на Херсонщине: ВСУ бьют по логистике и складам боеприпасов

В ВСУ рассказали, как движется контрнаступление на Херсонщине/ Генштаб ВСУ, УНИАН

В Вооруженных силах Украины рассказали, как продолжается контрнаступление на оккупантов на юге. Защитники нашего государства продолжают бить по складам боеприпасов, уничтожать логистические центры врага, а также работают над прекращением транспортного сообщения оккупантов, чтобы они не могли подтягивать резервы.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она намекнула на успехи украинских военных в ходе контрнаступления.

Гуменюк ответила на заявление российских вооруженных сил о якобы "провале с треском" контрнаступления ВСУ. В стране-агрессоре РФ начали распространять такие фейки еще вечером 29 августа – в тот же день, когда стартовало контрнаступление. По словам руководительницы пресс-центра, оккупанты так и не поняли истинного положения дел.

"У русских так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, так и не поняли истинного положения дел", – отметила она.

В то же время она подчеркнула важность пока не рассказывать деталей контрнаступления ВСУ на юге.

"Я благодарна тем, кто не мешает ВСУ делать свою работу, не комментирует, не дает прогнозов и дает нам возможность реализовать свои замыслы самостоятельно, чтобы потом отчитаться и порадовать всех хорошими новостями", – отметила пресс-секретарь.

Понтонная переправа через Днепр – это"Lego-конструктор"

Также Гуменюк прокомментировала возведение россиянами понтонной переправы через Днепр под серьезно поврежденным Антоновским мостом.

"Это такой бесконечный Lego-конструктор оккупационно-коллаборационных войск. Потому что они, осознавая, что это всеё находится под нашим огневым контролем, продолжают как из пластилина лепить эти баржи друг к другу, а мы продолжаем их методично дырявить и отправлять за российским военным кораблем", – сказала она.

На вопрос, могут ли оккупанты сейчас использовать поврежденные бойцами ВСУ мосты на Херсонщине, чтобы бежать оттуда, Гуменюк ответила, что "разве что пешком и очень быстро, чтобы не провалиться".

Оккупанты имитируют подтягивание резервов

Российские захватчики сейчас находятся в плохом моральном состоянии.

"Согласно информации от тех, кем мы пополняем свой обменный фонд, мы знаем, что морально-психологическое состояние российского войска очень расшатано. Они отчаявшиеся и демотивированы, поскольку понимают, что офицерский состав не настроен вести никакие боевые действия, а настроен в обратном направлении и ориентирован на левый берег", – рассказала Гуменюк.

Они пытаются удержать передовой состав на передовых рубежах и имитируют перемещение подразделений так, чтобы у людей создавалось впечатление, что подходит пополнение или подтягиваются какие-то резервы.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

CNN заявило, что Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации сразу четыре села: два села возле Херсона и два – возле Высокополья.

Между тем в британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

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