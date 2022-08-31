УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как движется контрнаступление на Херсонщине: ВСУ бьют по логистике и складам боеприпасов

31 августа 2022, 14:45

Оккупанты перемещают свои подразделения, чтобы создать впечатление, якобы подходят резервы. Сбежать по мостам или дать подкрепление у военных РФ не получится.

Как движется контрнаступление на Херсонщине: ВСУ бьют по логистике и складам боеприпасов
В ВСУ рассказали, как движется контрнаступление на Херсонщине/ Генштаб ВСУ, УНИАН

В Вооруженных силах Украины рассказали, как продолжается контрнаступление на оккупантов на юге. Защитники нашего государства продолжают бить по складам боеприпасов, уничтожать логистические центры врага, а также работают над прекращением транспортного сообщения оккупантов, чтобы они не могли подтягивать резервы.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она намекнула на успехи украинских военных в ходе контрнаступления.

Гуменюк ответила на заявление российских вооруженных сил о якобы "провале с треском" контрнаступления ВСУ. В стране-агрессоре РФ начали распространять такие фейки еще вечером 29 августа – в тот же день, когда стартовало контрнаступление. По словам руководительницы пресс-центра, оккупанты так и не поняли истинного положения дел.

"У русских так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, так и не поняли истинного положения дел", – отметила она.

В то же время она подчеркнула важность пока не рассказывать деталей контрнаступления ВСУ на юге.

"Я благодарна тем, кто не мешает ВСУ делать свою работу, не комментирует, не дает прогнозов и дает нам возможность реализовать свои замыслы самостоятельно, чтобы потом отчитаться и порадовать всех хорошими новостями", – отметила пресс-секретарь.

Понтонная переправа через Днепр – это"Lego-конструктор"

Также Гуменюк прокомментировала возведение россиянами понтонной переправы через Днепр под серьезно поврежденным Антоновским мостом.

"Это такой бесконечный Lego-конструктор оккупационно-коллаборационных войск. Потому что они, осознавая, что это всеё находится под нашим огневым контролем, продолжают как из пластилина лепить эти баржи друг к другу, а мы продолжаем их методично дырявить и отправлять за российским военным кораблем", – сказала она.

На вопрос, могут ли оккупанты сейчас использовать поврежденные бойцами ВСУ мосты на Херсонщине, чтобы бежать оттуда, Гуменюк ответила, что "разве что пешком и очень быстро, чтобы не провалиться".

Оккупанты имитируют подтягивание резервов

Российские захватчики сейчас находятся в плохом моральном состоянии.

"Согласно информации от тех, кем мы пополняем свой обменный фонд, мы знаем, что морально-психологическое состояние российского войска очень расшатано. Они отчаявшиеся и демотивированы, поскольку понимают, что офицерский состав не настроен вести никакие боевые действия, а настроен в обратном направлении и ориентирован на левый берег", – рассказала Гуменюк.

Они пытаются удержать передовой состав на передовых рубежах и имитируют перемещение подразделений так, чтобы у людей создавалось впечатление, что подходит пополнение или подтягиваются какие-то резервы.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

CNN заявило, что Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации сразу четыре села: два села возле Херсона и два – возле Высокополья.

Между тем в британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

Читайте также:

война в Украине новости Херсона вторжение России Херсонская область Гуменюк контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:09

Тайвань будет контратаковать, если военные Китая нападут на остров - Генштаб Тайваня

15:07

Путин отправит Шойгу в отставку из-за провала войны против Украины – СНБОВидео

14:59

В Херсоне новая "бавовна": стало известно о попаданиях по Антоновскому мостуВидео

14:51

Последние летние кадры: внучка Софии Ротару в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем

14:45

Как движется контрнаступление на Херсонщине: ВСУ бьют по логистике и складам боеприпасовВидео

Реклама
14:43

Самый вкусный и очень полезный компот на зиму: простой рецепт за 15 минутВидео

14:31

Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

14:20

У Зеленского призвали силой победить Россию и раскрыли "рецепт"Видео

14:13

Джамала рассказала про первый эфир в польских Танцах со звездами и почему живет сейчас без детейВидео

14:07

"Бавовна" в Крыму: оккупанты начали прятать боеприпасы и оружие на свинофермах - член МеджлисаВидео

13:55

"Муж и жена – одна сатана": Кондратюк предположил, почему Медведчук и Марченко предали УкраинуВидео

13:55

"Сочи и Анапа станут радиоактивными": эксперт рассказал о последствиях аварии на ЗАЭСВидео

13:54

"Путин плохой, а люди – хорошие": Кулеба разнес ФРГ и Францию за позицию по визам для граждан РФВидео

13:46

Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов с помощью тактики НАТОВидео

13:40

Цепляется за стол и "жует губы": в Британии раскрыли диагноз ПутинаФотоВидео

13:14

Оккупанты мощно обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ: в Сети опубликовали фотоВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 1 сентября 2022: Девам – траты, Скорпионам – семейные проблемы, Рыбам – риск травмВидео

12:58

Чем заменить стиральный порошок: 3 простых способа, которые не стоят ни копейки

12:44

"Наркотики или победа": Жанна Д’Арк из ВСУ бросила вызов жене наркоторговца, которая собирает 4 млн

12:40

Украине нужно ударить по Крымскому мосту, иначе будут проблемы с освобождением полуострова – ЖдановВидео

Реклама
12:33

В семье Дмитрия Комарова скоро произойдет долгожданное пополнение

12:30

Только если будут в котле: эксперт объяснил, когда РФ может вывести войска с ЗАЭСВидео

12:28

В оккупированном Бердянске взрывы: партизаны взорвали штаб коллаборантовВидео

12:17

Что делать, если съел плесень: опасно ли это для организма и какие продукты можно спасти

12:05

20 лет тайны: Оля Цибульская перестала скрывать лицо и личность мужаВидео

11:51

На популярную российскую актрису завели дело "за фейки об армии РФ"

11:36

"Поддерживает войну в Украине": россиянке отказали в аренде жилья в Грузии после ответа на вопросВидео

11:29

Реактивный двигатель и искусственный интеллект: в Турции представили новую модель BayraktarВидео

11:16

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

11:11

Не долетели: в российском Белгороде взорвались две запущенные по Харькову ракетыВидео

10:48

Украинские военные ликвидировали оккупанта с опытом через 10 дней после его раненияВидео

10:22

В Ватикане впервые назвали Россию агрессором: "война против Украины является варварской"Видео

10:21

ВСУ ударили дроном-камикадзе по военной базе РФ и разбили спецназ дагестанского отряда ЯстребВидео

10:14

РФ ночью ударила по Харькову, Никополю, Краматорску и Славянску: есть пострадавшие и разрушенияФотоВидео

09:59

ВСУ ликвидировали российского оккупанта с фамилией МясинВидео

09:23

Гауляйтер захваченной Запорожчины Балицкий заявил о "семейных обстоятельствах" и сбежал в КрымВидео

09:19

ВСУ отодвинули линию фронта на юге – разведка БританииВидео

08:55

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

08:31

В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар: пылает нефтебазаВидео

08:29

Войска РФ готовятся к боям за удержание Херсона и наступлению в Донецкой области – ISWВидео

Реклама
08:13

Реальное стратегическое наступление ВСУ мы точно не пропустиммнение

08:00

Если Украина вернет Херсон, россиянам придется самим уйти с ЗАЭС - Геннадий Рябцев

07:57

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС из Киева – ReutersВидео

07:20

ВСУ разгромили 4 пункта управления россиян на юге: 117 оккупантов "пошли к Кобзону"Видео

06:40

В Харькове прямое попадание в жилой дом: есть пострадавшиеВидео

06:00

Почему никто не знает настоящих настроений на оккупированных территорияхмнение

05:53

Гороскоп на сентябрь-2022 для всех: Козерог будет нагружен, как ишак, а Деве повезет в любвиВидео

05:45

Армия Украины должна освободить свои земли и устроить военный разгром войск России – ЖдановВидео

05:20

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

04:30

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецы станут счастливчиками месяца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять