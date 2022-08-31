У Зеленского призвали силой победить Россию и раскрыли "рецепт"

Андрей Ермак / Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости введения визовых ограничений для россиян и газового эмбарго для РФ.

Как написал он в своем Telegram, это должно стать ответом на газовый шантаж Кремля.

"Ответ на российский газовый шантаж – это визовые ограничения и газовое эмбарго", - подчеркнул глава ОП.

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Он также уверен в том, победить РФ можно только силой.

"Только силой можно победить Россию", - добавил Ермак.

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Напомним, ранее Владимир Путин объявил, что Россия собралась получать оплату за газ от стран ЕС только в рублях. По его словам, Москва приняла такое решение из-за санкций со стороны Запада, в результате которых российскому государству, мол, стало невыгодно получать выплаты в иностранной валюте.

Большая семерка резко отвергла требование РФ получать деньги за газ в рублях. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заметил, что такое требование противоречит контрактам, согласно которым европейцы не обязаны платить Москве за топливо в рублях.

В итоге Россия отступила от своих требований. Содержание документа по газовым расчетам с Западом значительно отличалось от тех заявлений, которые ранее звучали в Кремле. Компании Европы по-прежнему будут платить Москве за газ в евро.

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