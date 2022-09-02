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"Кол оф дьюти отдыхает": Гиркин рассказал, как воюет "армия ДНР"

2 сентября 2022, 15:18

Террорист Игорь Гиркин в очередной раз "бросил камень" в командование оккупационной армии.

Игорь Гиркин
Гиркин рассказал, как воюет "армия ДНР" / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) шокирован условиями, в которых приходится воевать "армии ДНР".

Он описал один из боев под Песками, Донецкая область, где у троих оккупантов не было даже элементарной поддержки огнем.

"Да, обычнейший бой нашей донецкой пехоты: ни тебе хим-дымов у атакующих, ни огневой поддержки средствами ближнего боя... на поле боя - мощнейшая "штурмовая группа" то ли из двух, то ли аж из трёх бойцов (но третий где-то потерялся или "в прикрытии")... Если бы одного из них просто ранило - так бы на поле боя и остался, скорее всего - товарищ его даже вытащить не смог.. "Кэлл анд Дьюти" ( серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица - ред.) отдыхает, да...", - возмутился Гиркин.

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Во всем он винит командование РФ, которые относятся в жителям ОРДЛО, как к пушечному мясу.

"Лишнее подтверждение тому, что по великому множеству т.н. "офицеров" ВС РФ (и генералов тоже) просто "рыдают" военный суд и штрафные роты", - поддытожил Гиркин.

Ранее бывший главарь террористов "ДНР" рассказал подробности начала наступления ВСУ на Херсон. Так, по словам Гиркина, наши защитники начали вести огонь по позициям оккупантов еще ночью 29 августа.

Также сообщалось, что бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

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Автор: Сергей Кущ
ДНР война в Украине Игорь Гиркин
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