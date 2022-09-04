Украина до конца 2022 года может выйти на границы 23 февраля, а в 2023-м вернуть Крым – Ходжес

Войскам РФ вряд ли удастся удержать контрнаступление ВСУ при военной помощи Запада - Ходжес / Коллаж УНИАН, ВВС США

Армия Украины может отбросить войска России на границы 23 февраля до конца текущего года. Российские подразделения истощены, не могут пойти в наступление и не остановят ВСУ, если Запад и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Уже в следующем году украинское государство, благодаря политическим и военным усилиям, может вернуть и Крым. Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

В интервью Хартыя 97 он рассказал о том, что украинские войска располагают возможностью выхода на границы 23 февраля в том случае, если продолжится военная поддержка со стороны Запада.

По его словам, у оккупантов колоссальные проблемы с логистикой, их войска истощены. В наступление они пойти не могут. Вряд ли им удастся остановить контрнаступательную операцию Украины, если Киев и в дальнейшем будет поддерживать Запад.

"Из-за ужасающей логистики россияне истощены. Они не могут обеспечить никакую наступательную операцию. Не думаю, что они смогут остановить решительное украинское наступление, если запад будет поддерживать Украину. Считаю, что до конца этого года мы увидим, как российские силы будут полностью отброшены к линии 23 февраля", - объяснил ситуацию Ходжес.

Прогноз генерала базируется на том, что россияне, при всех своих возможностях, постепенно теряют контроль над населенными пунктами, которые они захватили.

"Подумайте о карте: после 6 месяцев, со всеми преимуществами и всем предполагаемым военным потенциалом России, посмотрите на маленькую тонкую полоску Украины, которую они контролируют. И она становится меньше. Поэтому я считаю вполне правдоподобным, что до конца этого года Украина оттеснит россию к линии 23 февраля", - отметил он.

Кроме того, ветеран войны в Ираке и Афганистане полагает, что Украина сможет вернуть себе и оккупированный Крым. Путь возвращения полуострова под политический контроль Киева – военные и дипломатические методы.

"Я верю, что мы увидим возвращение Крыма в украинский суверенитет. Вероятно, в следующем году благодаря военным и дипломатическим усилиям. Президент Зеленский сказал: "С Крыма все началось, Крымом все и закончится". Думаю, это именно то, во что верит весь украинский народ", - подчеркнул Бен Ходжес.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на заморозку войны с Россией или подписание нового условного "Минска". По его словам, украинское общество с этим не согласится. При этом часть государств западного мира уже призывает "договариваться" с Путиным на фоне взлета цен на газ и предстоящей тяжелой зимы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться длительное время. Как объяснил чиновник, военная операция подразумевает разрушение тылов и логистики войск России по всей линии фронта. Подоляк подчеркнул, что операция украинских подразделений будет идти не только на юге.

Президент Владимир Зеленский 3 сентября рассказал, что наиболее ожесточенные бои продолжаются на многих участках фронта. В частности, это южные регионы, Харьковская область и Донбасс. Гарант добавил, что украинская артиллерия работает, чтобы уничтожить весь ударный арсенал российских оккупантов.

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