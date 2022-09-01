У Зеленского раскрыли сценарий контрнаступления ВСУ и назвали главные направления

Михаил Подоляк / Фото УНИАН, ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не сможет произойти за несколько дней и займет определенное время.

"Идти в наступление, не подготовив его на 100% — невозможно", — подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Представитель ОП пояснил, что контрнаступление – это максимально эффективное разрушение всего тылового обеспечения и логистики армии РФ по всей линии фронта.

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"Знаете, сколько складов Россия создала на всех оккупированных территориях — это склады второго и третьего уровня. Это условно, тысяча складов, они хранят снаряды, топливо, амуницию и т.д.", — говорит он.

Советник главы ОП добавил, что это процесс, который может длиться некоторое время и не только на Юге.

"Нам принципиально идти в направлении Мелитополя, Харькова и нам очень важно, чтобы большее количество "эксцессов" в Крыму", – резюмировал Подоляк.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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