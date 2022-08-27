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На Западе продвигают сделку с Путиным, но Украина не пойдет на заморозку войны – Данилов

27 августа 2022, 16:57

Рано или поздно Россия снова посягнет на украинские земли, а условный Минск-3 не воспримет общество, сказал Алексей Данилов.

Данилов Путин
Часть партнеров Украины на Западе считает, что на фоне повышения цен на газ с Путиным нужно договариваться - Данилов / Коллаж УНИАН

Войну России против Украины нельзя ни заморозить, ни отложить ее развязку на будущее путем достижения аналога Минских соглашений. Общество не воспримет подобных сценариев, а Москва рано или поздно может снова пойти на военную агрессию против украинского государства.

В то же время часть партнеров на Западе считает, что нужно, дескать, договариваться с главой РФ Путиным из-за всплеска цены на газ.

Украинцы жертвуют собой ради своего государства и защищают безопасность, в том числе, и Европы. Если бы не удалось дать отпор россиянам 24 февраля, их танки были бы уже в восточноевропейских странах. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что нельзя пойти на заморозку войны или отложить ее на будущее, подписав условный новый "Минск". Украинцы не воспримут такой вариант развития событий.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не будет воспринимать наше общество", - сказал Данилов и назвал абсолютно неприемлемыми для Киева условия договоренностей с Россией по Донбассу.

Также он добавил, что часть государств западного мира считает, что с главой Кремля Владимиром Путиным якобы надо договариваться из-за резкого повышения цены на газ и предстоящей тяжелой зимы.

Чиновник акцентировал внимание на том, что в сложившейся ситуации украинцы жертвуют собой ради своей страны и защищают, в том числе, и Европу. Если бы войска РФ не получили отпор в день полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля, российские танки уже были бы в Восточной Европе.

"Наши граждане отдают свои жизни, цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится… Сейчас речь идет о всей Европе. Украина - это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не будет идти на уступки России по территориям.

По его словам, подобные меры могут привести к переносу войны на будущее. Поэтому Киев собирается восстановить территориальную целостность своего государства в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что началась четвертая фаза войны РФ против Украины. Данный этап может продлиться 2-3 месяца до зимы. По его мнению, продвижения сторон ждать не следует – войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины полагают, что решающий период в войне Москвы против Киева произойдет осенью. В сентябре-октябре ожидается активизация боевых действий. Интенсивность боев может снизиться в ноябре. Весной 2023 года горячая фаза войны может возобновиться.

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