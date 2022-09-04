Россия наступает на двух направлениях в Донецкой области, ВСУ отбивают атаки – Генштаб

На Донбассе продолжаются бои ВСУ против российских оккупантов / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Оккупационная армия России проводит наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. За прошедшие сутки россияне нанесли множество ракетных и авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Враг сталкивается с недостачей высокоточного оружия и стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты систем С-300. Такие ракеты не достигают целей и непригодны к применению. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно сводке Генштаба, вражеские подразделения продолжают свои атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области. Они применяют средства ПВО для прикрытия войск. Ведется разведка высокого уровня интенсивности, в которой задействованы беспилотники. Оккупанты осуществляют попытки улучшить логистическое снабжение своих сил.

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ВСУ сдерживают продвижение оккупантов России. Украинские войска отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески и Первомайское.

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли более 10 ракетных и больше 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в Украине. Повреждена гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.

В частности, враг обстреливал объекты с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях и на Южнобужском направлении.

Угроза постоянных массированных авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины остается.

У российских захватчиков проблемы с высокоточным оружием. В связи с этим они все чаще стали применять устаревшие зенитные управляемые ракеты систем С-300. В направлении объектов в Украине войска РФ выпустили более 500 таких ракет. Часть из них цели не достигла. На вооружении врага несколько тысяч подобных ракет, большинство из которых не годятся для применения.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что Киев не пойдет на заморозку войны с Москвой либо подписание новых "Минских соглашений". По словам чиновника, к такому "компромиссу" украинское общество не готово. Однако на Западе некоторые государства уже призывают к переговорам с Путиным из-за резкого роста цен на газ и будущей тяжелой зимы.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление армии Украины может затянуться. По словам чиновника, ВСУ в ходе военной операции сконцентрируются на разрушении тылов и логистики войск РФ по всей линии фронта. Подоляк подчеркнул, что контрнаступательные действия будут идти не только на юге.

Президент Владимир Зеленский заявил, что серьезные бои идут на многих участках фронта.

Речь идет, в том числе, о юге, Харьковской области и Донбассе. Гарант добавил, что войска Украины работают с целью уничтожения ударного арсенала врага.

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