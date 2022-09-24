Мощный удар украинского ПВО: за сутки ВСУ сбили четыре самолета оккупантов

ВСУ уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять беспилотников и крылатую ракету оккупантов.
Силы обороны Украины уничтожили четыре самолета, поразили четыре пункта управления и более чем 20 районов сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов.
"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять беспилотников и крылатую ракету оккупантов.
"Ракетные войска и артиллерия, в частности поразили 4 пункты управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами", - добавили в Генштабе.
Как уточнили в командовании ДШВ ВСУ в Facebook, в субботу, 24 сентября, военнослужащие подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины были сбиты два российских самолета.
Сбиты были бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.
"Воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины", - отметили в управлении ПВО командования ДШВ ВС Украины.
Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.
Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
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