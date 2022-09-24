Мощный удар украинского ПВО: за сутки ВСУ сбили четыре самолета оккупантов

Четыре вражеских самолета сбили ВСУ за день / Фото facebook.com/kpszsu

Силы обороны Украины уничтожили четыре самолета, поразили четыре пункта управления и более чем 20 районов сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять беспилотников и крылатую ракету оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия, в частности поразили 4 пункты управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами", - добавили в Генштабе.

Как уточнили в командовании ДШВ ВСУ в Facebook, в субботу, 24 сентября, военнослужащие подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины были сбиты два российских самолета.

Сбиты были бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.

"Воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины", - отметили в управлении ПВО командования ДШВ ВС Украины.

Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.

Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

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