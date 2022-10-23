Пилоты задохнулись в воздухе: неожиданная версия крушения Су-30 в Иркутске

Самолет ударился о землю, падая с высоты практически вертикально.
Стали известны подробности крушения боевого самолета российской армии Су-30, который в Иркутске рухнул прямо на жилые дома.
В результате погибли оба пилота истребителя. Видео падения опубликовано в Сети.
Обратим внимание, что самолет ударился о землю, падая с высоты практически вертикально. Как пишут росСМИ, на тот момент боевая машина была уже неуправляема.
По предварительной информации, самолет Су-30 упал на дом в Иркутске во время летных испытаний, в которых участвовали два экипажа.
При этом один из экипажей приземлился, второй перестал выходить на связь. Впоследствии он разбился.
Отмечается, что когда уцелевший самолет подлетел к борту, не выходившему на связь, его летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы — предположительно, пилоты задохнулись из-за разгерметизации корпуса. На дом рухнул уже полностью неуправляемый самолет.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.
Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.
В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.
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