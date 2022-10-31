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"Беспрецедено": в ВСУ объяснили, благодаря чему ПВО сбила большинство ракет РФ

31 октября 2022, 12:47

Юрий Игнат обратил внимание на необходимость усиления и модернизации ПВО ВСУ.

пво, ракета
Силы ПВО сбили большинство ракет РФ / Telegram

Силы ПВО ВСУ в понедельник утром, 31 октября, показали беспрецедентно высокий результат уничтожения ракет российских оккупантов.

ПВО сбила 44 из более чем полсотни ракет РФ, выпущенных по гражданским объектам Украины, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.

По его словам, высокий результат обеспечила работа всех средств: огневых групп и ЗРК.

"Да, были и 100% результаты, когда 4 из четырех или 7 из 8 избивали, 9 из 12. Но при таком массовом использовании ракет такого высокого процента не было, было 50-55%. А здесь около 80%. Это беспрецедентно классный результат", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость усиления и модернизации ПВО ВСУ.

"Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, учитывая все это, полностью заменить ПВО. То, что мы имеем – это советские образцы. И не только по техническому составу, но и по ракетам", – добавил Игнат.

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

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