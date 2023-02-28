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В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митинг

28 февраля 2023, 18:55
Протестующие пытались прорваться в правительственное здание. В результате этого есть задержанные.
митинг в Молдове
Пророссийская партия пытается расшатать ситуацию в Молдове / NewsMaker

В Молдове во вторник, 28 февраля, представители пророссийской политпартии "Шор" устроили антиправительственный митинг. В стране пытаются расшатать ситуацию и устроить госпереворот. Об этом сообщает NewsMaker.

Участники акции попытались прорваться в правительственное здание. Их останавливала полиции, что не понравилось митингующим. Между ними возникли стычки.

Правоохранители начали задерживать протестующих, после чего они прекратили попытки прорвать кордон полиции. Организаторы митинга установили сцену возле мэрии Кишинева.

видео дня
митинг в Молдове
Пророссийская партия пытается расшатать ситуацию в Молдове / скриншот из видео

Пресс-секретарь правительственной партии "Действие и солидарность" Адриана Влас прокомментировала это и заявила, что митинг был организован с целью дестабилизации ситуации.

"Это делается в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Шор с помощью манипуляций пытается использовать уязвимость людей, чтобы скрыться от правосудия", — говорится в сообщении.

Обвинения России в адрес Украины по Приднестровью

В Министерстве обороны оккупантов России 23 февраля обвинили Украину в якобы намерении "осуществить военное вторжение" на территорию захваченного российскими войсками Приднестровья в Молдове. Россияне опасались, что ВСУ разгромят там их малочисленную военную группировку и "возьмут под контроль крупнейший военный склад в Колбасной".

Правительство Молдовы опровергло фейковые сообщения оккупантов РФ и подчеркнуло, что информация не соответствует действительности. В Кишиневе призвали доверять сведениям проверенных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил главу Молдовы Майю Санду о том, что агрессор Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове с целью смены власти в стране. Что касается Приднестровья, Киев готов помочь Кишиневу, но никаких действий без согласования с Молдовой предпринимать не намерен.

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