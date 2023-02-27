"Украина имеет право на военный сценарий": в Молдове объяснили ситуацию с Приднестровьем

Украина рассматривает нападение войск России из оккупированного Приднестровья как реальный, однако второстепенный сценарий, считает Оазу Нантой.

Украина не будет начинать военную операцию в Приднестровье - молдавский депутат / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Украина могла бы пойти на военный сценарий решения проблемы оккупации войсками агрессора России молдавского Приднестровья. Существует второстепенный риск того, что захватчики способны нанести оттуда удар по ВСУ. Однако украинское государство на данный момент не пойдет на деоккупацию данной территории, поскольку в Кишиневе и Киеве считают, что приднестровский конфликт нужно решать невоенным путем. Об этом заявил депутат от провластной партии Молдовы Действие и солидарность Оазу Нантой.

В интервью Европейской правде он сказал о том, что у Украины есть право рассматривать сценарий применения военной силы в оккупированном Приднестровье. Присутствует второстепенная, но реальная опасность нанесения оттуда удара российскими оккупантами.

"Война - это дело кровавое, жестокое и непредсказуемое, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, то есть с территории Молдовы. И Украину раздражает то, что она вынуждена держать военные подразделения в этом регионе", - считает молдавский депутат.

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По его словам, в такой ситуации Киев оказывается в положении "быть или не быть", поэтому Украина может рассматривать сценарий нанесения удара по российским оккупантам в Приднестровье.

"И Украина имеет полное право рассматривать, в частности, военный сценарий упреждения удара с территории Молдовы", - сказал Нантой.

Впрочем, по мнению депутата, Украина на данный момент не пойдет на такой шаг, поскольку Кишинев и Киев придерживаются позиции, согласно которой нет необходимости решать приднестровский конфликт военными методами.

"Украина не будет начинать военные операции в Приднестровье. И потому, что есть диалог на эту тему между Киевом и Кишиневом. И потому, что сегодня ситуация на фронте такова, что эта военная операция не нужна", - подчеркнул Нантой.

Обвинения России в адрес Украины по Приднестровью

В Министерстве обороны оккупантов России 23 февраля обвинили Украину в якобы намерении "осуществить военное вторжение" на территорию захваченного российскими войсками Приднестровья в Молдове. Россияне опасались, что ВСУ разгромят там их малочисленную военную группировку и "возьмут под контроль крупнейший военный склад в Колбасной".

Правительство Молдовы опровергло фейковые сообщения оккупантов РФ и подчеркнуло, что информация не соответствует действительности. В Кишиневе призвали доверять сведениям проверенных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил главу Молдовы Майю Санду о том, что агрессор Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове с целью смены власти в стране. Что касается Приднестровья, Киев готов помочь Кишиневу, но никаких действий без согласования с Молдовой предпринимать не намерен.

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