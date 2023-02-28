Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8

В результате крушения российского вертолета пострадали минимум 4 человека.

Возле российского Мурманска упал вертолет Ми-8 / Коллаж фото УНИАН, Telegram

Возле российского Мурманска произошла авиакатастрофа. Там разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщают росСМИ.

Это произошло неподалеку от площади Лавозеро. Известно, что пострадали минимум 4 человека.

"Вертолет разбился неподалеку от площадки Лавозеро. На борту находилось восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы", - сообщают экстренные службы РФ.

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В Сети появилось фото упавшего вертолета. Пока неизвестно, кто именно был на борту и куда он летел.

Возле российского Мурманска упал вертолет Ми-8 / Telegram

РосСМИ обратили внимание на то, что в Мурманской области бушует непогода. Там сильные снегопады и ветер. В РФ Также отмечается, что из-за плохой погоды часть трасс в области перекрыли.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

В британской разведке убеждены, что потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ. Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

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