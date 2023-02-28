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"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в Украине

28 февраля 2023, 20:04
Замминистра обороны США убежден, что Россия не сможет захватить всю Украину.
Колин Каль, российские военные
РФ не добьется успеха в Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Российским оккупантам в ближайшее время не удастся добиться значительных успехов на фронте. Об этом заявил замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль, сообщает Al Jazeera.

Он убежден, что даже в течение года России не удастся захватить всю Украину.

"Вы можете увидеть, как небольшие части территории перейдут из рук в руки в ближайшие недели и месяцы. Я не думаю, что то, что я вижу, свидетельствует о том, что россияне могут захватить всю Украину и добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того", - сказал Каль.

видео дня

По данным корреспондента U.S. News, Колин Каль даже не допускает "покорения" Украины.

"Этого не произойдет. Россияне не имеют возможности захватить Украину", - сказал Каль.

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

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