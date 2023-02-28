Россияне готовят массированную ракетную атаку: в ОК 'Юг' сообщили об активности вражеской авиации

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга заявила, что все предпосылки свидетельствуют о вероятности массированной атаки в ближайшие дни.

РФ может осуществить ракетный удар по Украине в течение двух суток / Фото УНИАН

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики в течение ближайших двух суток могут осуществить новый массированный ракетный удар по Украине.

Как отметила Гуменюк в эфире Эспрессо, сейчас наблюдается определенная активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке.

"Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошлой массированной ракетной атаки, а также те предварительные меры, которые он уже провел, то есть расследование с помощью беспилотных разведывателей и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале до повтора такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток", - подчеркнула она.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга добавила, что все предпосылки свидетельствуют о вероятности массированной атаки в ближайшие дни.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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