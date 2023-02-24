Эксперт объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУ

В ходе операций контрнаступления наземная бронетехника должна иметь поддержку, пояснил Георгий Тука.

Георгий Тука оценил перспективы контрнаступления ВСУ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука прокомментировал вопрос о том, когда украинские войска смогут перейти в контрнаступление.

"Успех достигается не каким-то отдельным видом вооружения, а целым комплексом. Достаточно ли будет того количества, которое анонсировано, у меня есть сомнения", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

В ходе операций контрнаступления наземная бронетехника должна иметь поддержку с воздуха, в том числе самолетами и вертолетами, пояснил эксперт.

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Он уверен в том, что ВСУ перейдут в контрнаступление тогда, когда у защитников Украины будут силы, а также когда командование решит, что для этого сложились благоприятные обстоятельства, и есть соответствующие возможности.

"Сейчас нельзя быть сторонним наблюдателем, болельщиком, это не тот случай, когда можно сидеть перед телевизором и кричать "Шайбу! Шайбу!". Речь идет не только о судьбе государства в целом, но и о судьбах сотен тысяч наших граждан. Мы уже заплатили невероятно высокую цену и, увы, будем платить ее дальше. Это не от нас зависит. Нас не спрашивают – нам выдвигают условия: либо вы будете оказывать сопротивление, либо вы сдадитесь. Сдаваться мы не собираемся, так что нам остается одно – оказывать то сопротивление, на которое мы способны. Другого пути у нас просто нет", - добавил Тука.

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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