УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУ

24 февраля 2023, 11:17
В ходе операций контрнаступления наземная бронетехника должна иметь поддержку, пояснил Георгий Тука.
ВСУ, война, украинские военные
Георгий Тука оценил перспективы контрнаступления ВСУ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука прокомментировал вопрос о том, когда украинские войска смогут перейти в контрнаступление.

"Успех достигается не каким-то отдельным видом вооружения, а целым комплексом. Достаточно ли будет того количества, которое анонсировано, у меня есть сомнения", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

В ходе операций контрнаступления наземная бронетехника должна иметь поддержку с воздуха, в том числе самолетами и вертолетами, пояснил эксперт.

видео дня

Он уверен в том, что ВСУ перейдут в контрнаступление тогда, когда у защитников Украины будут силы, а также когда командование решит, что для этого сложились благоприятные обстоятельства, и есть соответствующие возможности.

"Сейчас нельзя быть сторонним наблюдателем, болельщиком, это не тот случай, когда можно сидеть перед телевизором и кричать "Шайбу! Шайбу!". Речь идет не только о судьбе государства в целом, но и о судьбах сотен тысяч наших граждан. Мы уже заплатили невероятно высокую цену и, увы, будем платить ее дальше. Это не от нас зависит. Нас не спрашивают – нам выдвигают условия: либо вы будете оказывать сопротивление, либо вы сдадитесь. Сдаваться мы не собираемся, так что нам остается одно – оказывать то сопротивление, на которое мы способны. Другого пути у нас просто нет", - добавил Тука.

Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

Читайте еще:

Георгий Тука война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:40

Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизни

11:17

Эксперт объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУВидео

11:09

Элтон Джон перевел в помощь Украине большую сумму и вспомнил свой легендарный концерт в Киеве

10:38

Джонсон призвал "растопить лёд" и предоставить Украине истребители - Sky News

10:30

Гороскоп на сегодня 24 февраля 2023: Овнам – волонтерство, Львам – творчество

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:27

У Байдена объяснили, почему Украина быстро не получит истребители F-16

10:14

Кошка сама пришла в дом: что это значит и почему категорически запрещено прогонять мурлыку

10:06

Тука спрогнозировал, сможет ли остаться в живых Кадыров после краха путинской системы

10:00

Мирный план Китая: и тут Путин получил пощечинумнение

Реклама
09:45

"Война – выбор Путина": Белый дом ответил на "мирный план" Китая

09:39

Даже Иран не позволяет себе такой слабой игры, как Китаймнение

08:50

Какие болезни органов делают человека непригодным к службе в армии: объяснениеВидео

08:44

Угроза российского ядерного удара: эксперт спрогнозировал жесткий ответ СШАВидео

08:16

"Это будет год нашей с вами победы": Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФВидео

08:15

Решение в Кремле по Молдове окончательно принятомнение

07:53

На Донбассе спортсмен и боец ВСУ погиб в бою с танком, спасая раненых побратимовВидео

07:38

В день годовщины вторжения РФ США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд – CNNВидео

06:51

Китай представил "мирный план" по поводу войны России в Украине: о чем в нем идет речь

06:15

Си Цзиньпин себя не на помойке нашел, чтобы выступать посмешищеммнение

05:30

Гороскоп на март 2023 года для Скорпионов: проблемы решатся, а хобби начнет приносить доходВидео

Реклама
04:15

Как стирать одеяло в стиральной машине: 6 главных правил, чтобы не испортить вещь

03:30

Как быть счастливым прямо сейчас: методы, которые вернут вас к жизни в любой моментВидео

03:03

"Медицина тут бессильна": Волочкова со стразами во лбу засветила нового женихаВидео

02:30

Военный эксперт пояснил, как и почему ВСУ помогут истребители МиГ-29 и F-16 с ЗападаВидео

02:00

Выход на границы 1991 года и договор с Россией: генерал назвал сценарий завершения войныВидео

01:48

"Мир понимает, на чьей стороне правда": Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по мируВидео

01:30

Олимпийская чемпионка Элина Свитолина снялась в смокинге на голое тело

00:51

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

00:43

"Очень тяжело. Но делаем все, чтобы выстоять": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

23 февраля, четверг
23:34

Объявит 24 февраля: Байден подготовил "сюрприз" ПутинуВидео

23:25

Расстояние не имеет значение: ВСУ могут уничтожать врага в глубоком тылу - Данилов

23:21

"Будут переть со всех сторон": генерал ВСУ сказал, что РФ может снова пойти в масштабное наступлениеВидео

22:26

Решение для остановки войны нужно искать на мировом уровне – ЗеленскийВидео

22:03

Цель не изменилась: Путин хочет захватить Киев - ЗеленскийВидео

21:49

Предоставление танков Abrams Украине может растянуться на год: в США сказали, что ускорит поставкиВидео

21:43

"Вся вульгарная и толстая": Ларису Долину публично унизил бывший мужВидео

21:39

Монику Беллуччи и Тима Бертона застукали за горячими поцелуями посреди улицыВидео

21:12

"Мне повезет": Джонсон планирует стать новым генсеком НАТОВидео

20:42

"Земля под ногами россиян будет пылать": Кулеба анонсировал новые решения к годовщине войныВидео

20:39

Подоляк разнес Путина из-за Донбасса и заявил о возможности быстро освободить КрымВидео

Реклама
20:37

Самый дорогой за времена президентства Байдена: Путин пытался подкупить президента США подаркомВидео

20:00

Владимир Носов рассказал, как криптобиржа WhiteBITпомогает Украине во время войны актуально

19:58

Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине

19:53

Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых

19:48

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

19:31

В США допустили передачу Украине новейших истребителейВидео

19:23

"Мариуполь уже не является для нас недостижимым": в ВСУ заинтриговали заявлением о взрывах в городеВидео

19:20

Пока идет война – он живетмнение

19:12

Разрыдалась перед россиянами: опухшая российская певица выступила с признаниемВидео

19:09

"Хотят, чтобы их экс были несчастливы": Горняк ярко отреагировала на женитьбу Остапчука

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять