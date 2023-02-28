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Российский фронт посыплется: журналист обрисовал сценарий контрнаступления ВСУ

28 февраля 2023, 07:35
Украина сможет отвоевать свои территории как минимум в границах по состоянию на 23 февраля 2022 года. С Крымом возникнут сложности, считает Наки.
Майкл Наки, война в Украине
Самой перспективной целью для контрнаступления ВСУ является Запорожское направление / Фото скриншот, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российский блогер, журналист Майкл Наки спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте весной и летом. По его словам, самой перспективной целью для контрнаступления ВСУ является Запорожское направление.

Журналист отметил, что важным условием является поставка вооружений Украине.

"План выглядит так – сначала приезжают дальнобойные снаряды для HIMARS, М270, MARS, и на расстоянии 120-130 километров (это – территория, которая полностью покрывает оккупированные территории, не считая Крыма, потому что там этот радиус пока доходит где-то до половины полуострова) просто высекаются все российские склады. Как это было, когда приехали первые HIMARS и высекалось по 10 складов в день. Это необходимо, потому что это полностью рушит российскую логистику", - сказал Наки в интервью Главреду.

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Если уничтожаются склады, Россия вынуждена размещать их дальше, что снижает возможности, в том числе, и к обороне на оккупированных территориях.

"Дальше, соответственно, формируются группы для прорыва – танки, БМП и прочее, и начинается наступление. В таких условиях я не думаю, что Россия сможет сильно навязать противостояние – скорее всего, российский фронт посыплется. Опять же, если РФ не предпримет каких-либо действий вроде масштабной мобилизации", - предположил Наки.

Таким образом, Украина сможет отвоевать свои территории как минимум в границах по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Дальше будут проблемы, которые можно и нужно решать уже впоследствии, с выходом на границы 1991 года. Особенно встанет вопрос Крыма, потому что если с Донецком и Луганском понятно как их возвращать, то с Крымом чуть сложнее, потому что там маленькая соединяющая артерия с российской стороны, которую надо выводить из строя", - добавил журналист.

Кто такой Майкл Наки

Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала.

Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия.

Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот".

С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube.

12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь".

В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва.

16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки.

9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

Как сообщал Главред, ранее Наки говорил, что российский диктатор Владимир Путин не может вывести свои войска из Украины, хотя это самое логичное действие и могло бы стать определенной переговорной позицией. Однако, сделав это, президент РФ столкнется внутри страны с волной непонимания.

Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не планирует прекращать кровавую войну против Украины. Оккупанты постоянно штурмуют украинские позиции. Сейчас ситуация на фронте постоянно ухудшается.

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