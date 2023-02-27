"Ситуация постоянно усложняется": Зеленский насторожил новостями с фронта

Самая сложная ситуация на Бахмутском направлении. Там враг уничтожает все укрепления украинских военных.

Ситуация на фронте постоянно усложняется / коллаж фото офис президента, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Русский диктатор Владимир Путин не планирует прекращать кровавую войну против Украины. Оккупанты постоянно штурмуют украинские позиции. Сейчас ситуация на фронте постоянно ухудшается. Об этом в эфире видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Самая сложная ситуация в Бахмуте. Оккупанты пытаются уничтожить все укрепления, которые украинские защитники строят для обороны.

"Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание к ситуации на Востоке, особенно, в Донецкой области. На Бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для наших позиций для закрепления и обороны. Наши воины, обороняющиеся на Бахмутском направлении, - настоящие герои. Спасибо каждому и каждой, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что Украине необходимы самолеты от международных партнеров.

Бои вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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