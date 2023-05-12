Ракеты достанут до баз ЧФ: в Минобороны намекнули на цели дальнобойных Storm Shadow

Корабли РФ с Калибрами окажутся в радиусе действия британских ракет Storm Shadow.

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ВСУ вооружат ракетами Storm Shadow / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

В Министерстве обороны Украины прокомментировали информацию о передаче Великобританией украинским силам ракет большой дальности Storm Shadow.

Там намекнули, что дальнобойные британские ракеты смогут "достать" до военных баз ЧФ в оккупированном Севастополе.

"Момент, когда ты понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", — говорится в подписи под фото с Владимиром Зеленским и Риши Сунаком.

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Отметим, что, дальность работы ракеты Storm Shadow составляет от 290 до 560 км в зависимости от модификации.

В МО прокомментировали новые поставки из Великобритании / @DefenceU

Ракеты Storm Shadow для ВСУ

Ранее в сообщении CNN говорилось о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые пригодятся во время контрнаступления ВСУ. Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Британский министр акцентировал внимание на способности ВСУ проводить грамотные операции и полагает, что ракеты помогут украинским войскам освободить свои территории от оккупантов РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро опубликовал карту, на которой можно увидеть, что ракеты Storm Shadow, дальность пуска которых до 300 км, могут поражать цели в оккупированном Крыму (в том числе, и Крымский мост, - ред.), на территории России и в Беларуси. По словам Массаро, такое вооружение поможет достичь побед на фронте.

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