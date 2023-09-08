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"Они все маньяки": публицист сделал неутешительный прогноз о войне в Украине

Анна Ярославская
8 сентября 2023, 01:37
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"Постсовки" никогда не простят Украину, которая откололась, считает Александр Сотник.
Александр Сотник, владимир путин
Александр Сотник считает, что война России и Украины не закончится и после ухода Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

РФ будет воевать с Украиной даже после ухода нынешнего кремлевского диктатора Владимира Путина. Если кто-то придет на его место, новая война России и Украины является лишь вопросом времени. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил журналист и публицист Александр Сотник.

"Пока что я не вижу третьего варианта. "Постсовки" мыслят в парадигме великой империи. Они никогда не простят Украину, которая откололась", - сказал Сотник.

"Представьте, что от маньяка ушла жена, молодая, красивая, умная, с которой хотят иметь дело, которая нравится очень многим. Маньяку плохо. И пока он её не убьёт, он не угомонится. Так и тут", - добавил он.

Публицист считает, что Путин - "это отражение России, отражение мохнатых настроений, царящих там".

"Они все маньяки, и Путин – всего лишь их фронтмен", - сказал он.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Когда закончится война России и Украины - прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться в 2023 году, однако для этого нужны определенные условия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также считает, что война в Украине может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что война в Украине не закончится в этом году и продлится минимум еще в 2024-м. При этом эксперт считает, что лишь в следующем году начнется освобождение Крыма от оккупантов.

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