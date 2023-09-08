"Они все маньяки": публицист сделал неутешительный прогноз о войне в Украине

РФ будет воевать с Украиной даже после ухода нынешнего кремлевского диктатора Владимира Путина. Если кто-то придет на его место, новая война России и Украины является лишь вопросом времени. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил журналист и публицист Александр Сотник.
"Пока что я не вижу третьего варианта. "Постсовки" мыслят в парадигме великой империи. Они никогда не простят Украину, которая откололась", - сказал Сотник.
"Представьте, что от маньяка ушла жена, молодая, красивая, умная, с которой хотят иметь дело, которая нравится очень многим. Маньяку плохо. И пока он её не убьёт, он не угомонится. Так и тут", - добавил он.
Публицист считает, что Путин - "это отражение России, отражение мохнатых настроений, царящих там".
"Они все маньяки, и Путин – всего лишь их фронтмен", - сказал он.
Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Когда закончится война России и Украины - прогнозы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться в 2023 году, однако для этого нужны определенные условия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также считает, что война в Украине может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.
Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что война в Украине не закончится в этом году и продлится минимум еще в 2024-м. При этом эксперт считает, что лишь в следующем году начнется освобождение Крыма от оккупантов.
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