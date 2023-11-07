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"РФ прибегает к покушениям": в ГУР прокомментировали гибель помощника Залужного

Юрий Берендий
7 ноября 2023, 21:32
В разведке прокомментировали информацию о гибели помощника Валерия Залужного. По информации ГУР, Россия прибегает к подобным преступлениям в Украине.
'РФ прибегает к покушениям': в ГУР прокомментировали гибель помощника Залужного
В ГУР прокомментировали причастность России к гибели помощника Залужного / Коллаж Главред, фото: УНИАН, УП

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов прокомментировал обстоятельства, приведшие к трагической гибели помощника Главнокомандующего ВСУ, майора Геннадия Частякова. По его словам, россияне прибегают к подобным операциям на территории Украины. Об этом он заявил в эфире Radio NV.

"Речь идет прежде всего о трагедии, конечно. А какова причина этой трагедии? Продолжается следствие. Я убежден, что оно будет максимально тщательным, поскольку внимание к этому событию и общественный контроль будут присутствовать. Мы получим исчерпывающие ответы на все вопросы", — отметил Юсов.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) добавил, что Россия пытается совершать подобные преступления на территории Украины.

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"Но в любом случае, независимо от этой трагической истории, конечно, враг пробует и будет пробовать делать разного рода диверсии, покушения [на жизнь - ред]. И работа по противодействию таким намерениям ведется. Относительно этой конкретной ситуации, безусловно, надо дождаться результатов следствия", - резюмировал Юсов.

Гибель помощника Валерия Залужного-последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки (Киевская область) погиб военнослужащий. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Чуть позже факт гибели своего помощника подтвердил и главком ВСУ Залужный.

Также, Марьяна Рева, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, рассказала, что лицо, которое передало гранаты погибшему помощнику главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, перед тем предупредила его, что эти гранаты являются боевыми. Такую информацию сообщил сам мужчина, который подарил майору Геннадию Частякову роковой подарок.

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война в Украине Валерий Залужный
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