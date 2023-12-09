Орбан в Венгрии промывает студентам мозги с помощью фанатов Путина - Bloomberg

Колледж Матьяша Корвина считается частным, в большинстве своем он финансируется правительством Орбана, получая от него разнообразные "гранты".

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Орбан и его партия финансируют вуз, где преподают путинисты / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный своими пророссийскими взглядами венгерский премьер Виктор Орбан (и его партия "Фидес") финансирует в Будапеште колледж Матьяша Корвина ‒ и ведет там пропутинскую и протрамповскую пропаганду. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg.

По данным журналистов, на лекции в университет приглашают сторонников российского диктатора Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа. В колледже есть 18 филиалов в Венгрии, отделения в Вене, центры в Украине и Румынии. В октябре 2023 года к этому списку присоединилась Словакия.

Кроме того, в вузе действуют соглашения с учебными заведениями в Брюсселе, Нью-Йорке и нескольких британских городах. В планах у руководства – дальнейшее расширение.

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Bloomberg отмечает - несмотря на то что колледж считается частным, в большинстве своем он финансируется правительством Орбана, получая от него различные "гранты".

Перед студентами колледжа регулярно выступают приглашенные лекторы. Среди них – скандальный бывший ведущий канала Fox News, сторонник Дональда Трампа и "рупор" российской пропаганды Такер Карлсон, а также американский экономист Джеффри Сакс, разделяющий критическую позицию Орбана по поводу санкций против России.

Как говорит научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США Даниэль Хегедюш, через университет Орбан обеспечивает своей партии Фидес популярность среди образованной молодежи, расширяет собственное влияние в других странах и укрепляет националистическую идеологию, которую сам называет "нелиберальной демократией".

Этот тезис подкрепляет и то, что, по мнению бывшего стажера колледжа, лекции по истории и политике часто читали члены "Фидес".

"Там учатся аспиранты из Франции, Англии, Германии и других стран, которые пишут то же, что говорит венгерский лидер на своих языках и навязывают взгляды Орбана своим землякам", – подытожил Хегедюш.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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