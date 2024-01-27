В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

В момент аварии шел снег и был гололед. Но спасатели говорят, что погодные условия вряд ли стали причиной ДТП.

https://glavred.info/world/v-polshe-perevernulsya-avtobus-s-ukraincami-chto-izvestno-o-dtp-10536590.html Ссылка скопирована

ДТП с украинцами произошло в Польше / Фото: tvn24.pl

Ночью 27 января в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок. В результате аварии 18 человек пострадали.

Как сообщает издание TVN24, авария произошла около четырех часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства.

Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок / Фото: tvn24.pl

В момент ДТП шел снег и был гололед. Но спасатели говорят, что погодные условия вряд ли стали причиной аварии.

видео дня

В автобусе находились 59 пассажиров и два водителя – все граждане Украины.

18 человек были госпитализированы с различными травмами. Остальных пассажиров автобуса перевезли в ближайший общественный центр.

По предварительным данным, автобус ехал по маршруту Одесса – Варшава.

Что говорят в МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в результате ДТП с автобусом в Польше 20 граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали. Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания, передает РБК-Украина.

Николенко подтвердил, что авария произошла вблизи населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве.

"Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держит на контроле лечение пострадавших граждан. Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров", - добавил представитель МИД.

Как сообщал Главред, в ноябре 2023 года микроавтобус с украинцами попал в смертельную ДТП в Польше. МИД подтверждает гибель трех граждан Украины.

В октябре в ДТП в Венеции погиб 21 человек, четверо из них - украинцы. Еще 18 человек пострадали. В частности, 50-летняя женщина и 4-летняя девочка из Украины с тяжелыми травмами оказались в больнице. Итальянская пресса описывает эту автокатастрофу не иначе как "апокалиптическую".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.