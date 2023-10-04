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Люди были охвачены огнем: стали известны подробности ДТП с украинцами в Венеции

Анна Ярославская
4 октября 2023, 11:36 обновлено 4 октября, 11:40
Итальянская пресса описывает эту автокатастрофу не иначе как "апокалиптическую".
ДТП в Венеции
ДТП в Венеции забрало жизни 21 человека/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

В смертельном ДТП в Венеции погиб 21 человек, пятеро из них - украинцы. Еще 18 человек пострадали. В частности, 50-летняя женщина и 4-летняя девочка из Украины с тяжелыми травмами оказались в больнице. Итальянская пресса описывает эту автокатастрофу не иначе как "апокалиптическую".

Как сообщает ТСН, пассажирский автобус вылетел из эстакады и упал на железнодорожные пути. Во время падения транспорт задел электропровода и загорелся.

"Автобус, который, как вы видели, взлетел с дороги с высоты более десяти метров. Это электробус на аккумуляторе, поэтому он загорелся, пожарные обнаружили, что люди в автобусе охвачены огнем. Мы пытались поскорее потушить автобус, вытащив людей", — рассказал Марио Луонго, командир венецианских пожарных.

19 пассажиров погибли на месте, еще двое - скончались в больнице. Среди жертв есть иностранцы – граждане Украины. По меньшей мере двое погибших – это дети.

ДТП в Венеции
Смертельное ДТП в Венеции произошло 3 октября / Коллаж: Главред, фото: скриншот
ДТП в Венеции
Автобус взлетел с дороги с высоты более десяти метров / скриншот

"К сожалению, я видел две детские коляски. Я увидел маленькую девочку и подростка. Возможно, в больнице есть еще какие-то дети. На данный момент полиция проводит следственные действия и распознала украинцев. Это должны быть украинцы, которые отдыхали, думаю, здесь, в кемпинге под Маргерой", – добавил командир венецианских пожарных Марио Луонго.

В настоящее время раненым оказывают помощь в пяти больницах региона.

Причина аварии пока неизвестна. Предположительно, водителю внезапно стало плохо.

Мэр Венеции объявил траур в память о жертвах смертельной аварии.

Смотрите видео - В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся:

Как сообщал Главред, представитель МИД Олег Николенко подтвердил, что украинские граждане есть среди жертв аварии автобуса, которая произошла 3 октября в районе Венеции Местре.

Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже решают вопросы, связанные с этим дорожно-транспортным происшествием.

В частности, украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение украинских граждан и устанавливают связь с родственниками.

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