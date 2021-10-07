Тела пришлось вырезать: в жуткой аварии в Польше погибли молодые украинцы

дтп в польше / se.pl

В Польше в г. Катовице в четверг, 7 октября, произошло смертельное ДТП, в котором погибли два украинца. Автомобиль слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

Авария произошла на проспекте Розденского в 6:30 по местному времени. Заместитель комиссара полиции Катовице Агнешка Жилка сообщила, что автомобиль Opel слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево. На месте трагедии погибли два молодых украинца в возрасте 21 и 22 года, сообщает se.pl

Как рассказали очевидцы аварии, от удара транспортное средство смяло, как консервную банку. Из-за этого тела людей с авто вырезали спасатели.

На месте аварии работают польские правоохранители, устанавливают причины ДТП.

Аварии с украинцами в Польше

В последнее время наши соотечественники все чаще попадают в ДТП за границей, а большинство инцидентов на дороге заканчиваются трагически.

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Так, конце сентября в Польше произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека . Двое из них – супруги, 25-летний Василий и 23-летняя Дарья из Житомира. Как сообщают польские правоохранители, водитель якобы не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате машину буквально разорвало на две части, а осколки разлетелись во все стороны и повредили еще три автомобиля.