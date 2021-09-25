"Не был пристегнут ремнем безопасности": авто с украинцами попало в ДТП, есть погибший

В салоне находилось три человека / скриншот с видео

Вблизи города Олесница на юго-западе Польши в ДТП 24 сентября погиб украинец. По предварительной информации, ему было около 30 лет.

Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над авто - транспортное средство слетело с дороги, а затем перевернулось, сообщает olesnica.naszemiasto.

Автомобиль Renault съехал с дороги и перевернулся. В результате погиб предполагаемый водитель – гражданин Украины, которому примерно 30 лет. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности или машина двигалась слишком быстро. Полиция должна установить, действительно ли мужчина управлял автомобилем.

Издание отмечает, что, кроме погибшего, в автомобиле были 3 человека - среди них могут быть граждане Украины. Сообщается, что серьезных травм у них нет.

Читайте также7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейскойТакже мы сообщали, что 25 сентября в Венгрии в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погибли граждане Украины. Пять человек скончались после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь. Среди жертв - два гражданина Украины.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились украинцы. В результате аварии есть погибший.

Происшествие случилось по дороге из Бодрума в Денизли. Автобус перевозил украинских туристов