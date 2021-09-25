УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не был пристегнут ремнем безопасности": авто с украинцами попало в ДТП, есть погибший

25 сентября 2021, 19:23
Прослушать новость
Остановить

Выясняются подробности трагической аварии.

В салоне находилось три человека / скриншот с видео

Вблизи города Олесница на юго-западе Польши в ДТП 24 сентября погиб украинец. По предварительной информации, ему было около 30 лет.

Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над авто - транспортное средство слетело с дороги, а затем перевернулось, сообщает olesnica.naszemiasto.

Автомобиль Renault съехал с дороги и перевернулся. В результате погиб предполагаемый водитель – гражданин Украины, которому примерно 30 лет. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности или машина двигалась слишком быстро. Полиция должна установить, действительно ли мужчина управлял автомобилем.

Издание отмечает, что, кроме погибшего, в автомобиле были 3 человека - среди них могут быть граждане Украины. Сообщается, что серьезных травм у них нет.

Читайте также7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейскойТакже мы сообщали, что 25 сентября в Венгрии в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погибли граждане Украины. Пять человек скончались после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь. Среди жертв - два гражданина Украины.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились украинцы. В результате аварии есть погибший.

Происшествие случилось по дороге из Бодрума в Денизли. Автобус перевозил украинских туристов

Автор: Сергей Кущ
viber
Польша масштабная авария
Сейчас вы просматриваете новость «"Не был пристегнут ремнем безопасности": авто с украинцами попало в ДТП, есть погибший». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманногоЛунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден "В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021 У Хьюстона проблемы: почему "Слуга народа" пытается отправить Разумкова в отставкуУ Хьюстона проблемы: почему "Слуга народа" пытается отправить Разумкова в отставку

Последние новости

19:25

Запуск СП-2 станет фатальным, а словам РФ по Украине доверять нельзя: в ФРГ помешают планам Газпрома

19:23

"Не был пристегнут ремнем безопасности": авто с украинцами попало в ДТП, есть погибший

19:19

"Будет хуже": украинцам дали мрачный прогноз по COVID-19 и предупредили о росте смертности Видео

19:04

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:46

Осадчая растрогала фото с одномесячным сыном: Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка

Реклама
18:34

Имитация выборов в России: что в этом фарсе важно для Украины мнение

18:33

В Украине повысят пенсии: кому и когда рассчитывать на прибавку Видео

18:19

СП-2 превратится в руину, но будет угрожать Украине: в Польше обещают тройной удар по трубе Газпрома Видео

17:56

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Фото Видео

17:49

В жутком ДТП в Венгрии погибли пять человек: среди жертв – украинцы

17:21

Самая низкая мама Украины умерла на Львовщине: имела рост 96 см

17:01

Войска России остались в Беларуси: в ВСУ фиксируют тысячи военных на приграничных с Украиной районах

16:54

Резкий рост тарифов на 40%: украинцев предупредили о подорожании отопления и горячей воды Видео

16:42

Уже в октябре: эпидемиолог предупредила о "коронавирусной катастрофе" в Украине

15:52

Четыре области оказались в "оранжевой" зоне на сайте МОЗ: еще четыре и Киев на подходе

15:42

Украинцев предупредили о мощном ударе стихии: где разгуляется непогода Видео

15:00

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: происки недругов, интриги и неожиданные сюрпризы Видео

14:55

"Мы сделаем все возможное": Приходько рассказала о болезни своего шестимесячного сына

14:47

Цены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость Видео

14:20

Усик против Джошуа: украинец выбрал для боя патриотические перчатки и сделал селфи с соперником Видео

Реклама
14:20

"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Видео

14:05

Годовщина авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом: Венедиктова объяснила, почему дело затянулось Видео

13:53

11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани

13:11

В России рок-певицу нашли мертвой: девушку задушили

13:04

Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на шоу Танцы со звездами Видео

12:45

На Закарпатье врач послала на чердак пациентку, попросившую отселить ее от COVID-больных Видео

12:30

Сколько будем платить за газ, свет и тепло: в Кабмине озвучили тарифы на новый отопительный сезон

11:59

Поражены 80% легких, пять дней в медикаментозном сне: во Львове от COVID спасают 5-летнюю девочку Видео

11:46

"Смелости пока не хватает": Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России Видео

11:45

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

11:37

Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

11:29

Холостячка 2: чем запомнился второй эфир и кого Огневич отправила домой

11:10

В Украину идет потепление до +25: синоптик назвал дату Видео

10:43

В МВД предупредили будущих водителей о нововведениях: что изменится в удостоверениях

10:04

12-летний школьник поджег храм на Одесчине и хотел совершить еще одно преступление

10:04

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание Видео

09:23

Думала, что семье уже не нужна: спустя 21 год скитаний мать пяти детей решила вернуться домой Видео

09:16

Симптомы коронавируса изменились: врач рассказал, на что жалуются COVID-больные украинцы

08:25

Илон Маск снова свободен: миллиардер расстался с канадской певицей Видео

08:17

Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - еще более 8 тысяч новых случаев COVID-19 Видео

Реклама
07:45

Бедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачет мнение

07:41

Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет

07:10

Россия признает "ЛДНР" и готовит сценарий Абхазии: дипломат раскрыл планы Москвы по Донбассу

06:31

Об очень странном самоубийстве после расстрела в Перми мнение

05:28

Визит Зеленского в Москву и "слабость" Украины: эксперт назвал сценарий Путина на переговоры

05:02

Коронавирус все чаще заражает детей: врач рассказал об опасной тенденции в Украине

04:22

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений

03:50

Вегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

03:27

Ученые рассказали, полезны ли молочные продукты для сердца

03:02

Украинцы по-новому заплатят за коммуналку: главные изменения и сроки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять