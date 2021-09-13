Автобус с украинцами перевернулся в Турции: есть погибший, много раненых - СМИ

Автобус с украинцами перевернулся в Турции / hurriyet.com.tr

В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились украинцы. В результате аварии есть погибший.

Происшествие случилось по дороге из Бодрума в Денизли. Автобус перевозил украинских туристов, пишет турецкое издание Hurriyet.

Подчеркивается, что туристический автобус выехал на встречную полосу и столкнулся со студенческим шаттлом.

Сообщается, что 1 человек погиб, 49 пострадали. Жертвой стал водитель автобуса – турок.

/ hurriyet.com.tr

/ hurriyet.com.tr

Напомним, ранее сообщалось о том, что семеро украинцев пострадали в ДТП при участии микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. Авария произошла вблизи города Люблин.

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По предварительной информации, одному из пострадавших делают операцию на позвоночнике. Относительно остальных граждан информация выясняется, дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы.