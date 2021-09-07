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Автобус с украинцами разбился в Польше: много пострадавших

7 сентября 2021, 14:28
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Жуткая авария произошла утром - наших граждан уже доставили в больницы Люблина.

Дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы / фото: spottedlublin.pl

Семь украинцев пострадали в ДТП при участии микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. Авария произошла во вторник вблизи города Люблин.

"Все пострадавшие оперативно размещены в четырех госпиталях г. Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести", — сообщили в твиттер-аккаунте украинского посольства.

По предварительной информации, одному из пострадавших делают операцию на позвоночнике. Относительно остальных граждан информация выясняется, дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы.

"Предварительная информация от полиции - что водитель не был в алкогольном состоянии. Он, наверное, уснул - скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", — передает слова консула Украины в Люблине Василия Павлюка "РБК-Украина".

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Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП Польша
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