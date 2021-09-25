В жутком ДТП в Венгрии погибли пять человек: среди жертв – украинцы

ДТП в Венгрии / mukachevo.net

В Венгрии в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погибли граждане Украины.

Пять человек погибли после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь. Среди жертв - два гражданина Украины, сообщает издание Mukachevo.net.

ДТП произошло 24 сентября в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

ДТП в Венгрии / mukachevo.net

Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились украинцы. В результате аварии есть погибший.

Происшествие случилось по дороге из Бодрума в Денизли. Автобус перевозил украинских туристов.

Тристический автобус выехал на встречную полосу и столкнулся со студенческим шаттлом.