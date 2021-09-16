В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

В Польше в ДТП погибли граждане Украины

В Польше в среду, 15 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Происшествие случилось вблизи Немгловы Лодзинского воеводства.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также поддерживает связь с родными.

"Началась подготовка репатриации тел погибших", - добавили в пресс-службе.

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По данным Radio Victoria, авария произошла в результате столкновения двух грузовиков. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

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