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В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

16 сентября 2021, 21:11
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Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также поддерживает связь с родными.

В Польше в ДТП погибли граждане Украины

В Польше в среду, 15 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Происшествие случилось вблизи Немгловы Лодзинского воеводства.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также поддерживает связь с родными.

"Началась подготовка репатриации тел погибших", - добавили в пресс-службе.

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По данным Radio Victoria, авария произошла в результате столкновения двух грузовиков. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

Ранее мы писали о смертельной аварии в Харькове. Автомобиль сбил наездницу с конем. 24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия

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