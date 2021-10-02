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23-летний украинец трагически погиб в Польше

2 октября 2021, 08:56

Между Люблином и Варшавой 23-летний гражданин Украины выполнял дорожные работы. В это время произошла авария.

полиция Польши
23-летний украинец трагически погиб в Польше / Reuters

В Польше трагически погиб заробитчанин из Украины. На скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой 23-летний украинев выполнял дорожные работы. Во время того, как мужчина рисовал дорожную разметку, его сбил грузовой автомобиль.

"Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них - украинец, красили горизонтальные разметки", - сообщает Wp.pl.

По информации СМИ, грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.

"Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", - указано в сообщении.

Отмечается, что сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта, ведутся следственные действия.

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