Поженились после школы и уехали в Польшу: СМИ выяснили подробности смертельного ДТП с украинцами

ДТП с украинцами в Польше произошла вечером 29 сентября / Фото expressilustrowany.pl

В конце сентября в Польше произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Двое из них – супруги, 25-летний Василий и 23-летняя Дарья из Житомира. Как сообщают польские правоохранители, водитель якобы не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате машину буквально разорвало на две части, а осколки разлетелись во все стороны и повредили еще три автомобиля.

29 сентября Василий ехал в черном BMW по трассе в сторону города Лодзь, где работал в компании Flex. Помимо его жены Дарьи в авто были еще двое украинцев – парень и девушка. Все они возвращались из торгового центра после закупок, передает Obozrevatel.

По данным правоохранителей, водитель потерял управление над автомобилем. В местной прокуратуре сообщали, что, по предварительным данным, причиной аварии могли стать превышение скорости и безрассудное вождение. Хотя у водителя и пассажиров в крови не обнаружили алкоголя или каких-либо наркотических средств.

Что известно о погибших украинцах

Дарья и Василий вместе жили в Польше уже два года. По словам подруги погибшей, девушка мечтала стать воспитателем, была искренним и добрым человеком. За Василия замуж она вышла сразу после школы. У Дарьи остались родители и брат.

В Польше погибли Дарья и Василий из Житомира / Фото Facebook

Супруги жили в Польше уже два года / Фото Facebook

У Василия помимо мамы с папой остался брат, который тоже работает в Европе. Знакомые погибших выражают соболезнования их семьям. Но сами родственники пока не знают, кто именно был с Дарьей и Василием в машине в день трагедии.

Реклама

Как сообщал Главред, в Польше вблизи населенного пункта Жгув в Лодзинском воеводстве вечером 29 сентября произошла авария с участием автомобиля с украинцами.

Пострадавших из обломков машины спасатели доставали с помощью специальных средств. На месте аварии погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина, еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.

В ДТП также попали два других авто, но пострадавших среди их пассажиров нет. Дело под контроль взяла прокуратура Лодзи.