Машину разорвало на две части: в ужасном ДТП в Польше погибли украинцы

Жертвами аварии стали три человека, все они – граждане Украины. Еще одна украинка находится в больнице.
В Польше вблизи населенного пункта Жгув, что в Лодзинском воеводстве, вечером 29 сентября произошла авария с участием автомобиля с украинцами. В результате ДТП погибли 3 человека, еще одна женщина оказалась в больнице.
По информации полицейских, в направлении Лодзи ехал BMW, в котором находились 4 человека – супружеская пара и пара их друзей. Все – граждане Украины. Водитель авто потерял управление и на большой скорости влетел в электрический столб. От удара авто разорвало пополам, сообщило издание Express Ilustrowany.
Пострадавших из обломков машины спасатели доставали с помощью специальных средств. На месте аварии погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина, еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.
В ДТП также попали два других авто, но пострадавших среди их пассажиров нет. Дело под контроль взяла прокуратура Лодзи.
Предыдущая авария с украинцами в Польше
- Возле польского города Олесница в селе Лигота Мала в пятницу, 24 сентября, автомобиль с украинцами попал в ДТП.
- Тогда также водитель потерял контроль над автомобилем, в результате чего он съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, в результате аварии погиб гражданин Украины в возрасте примерно 30 лет.
- Вместе с водителем в автомобиле находились еще два человека, также украинцы. Они не получили значительных повреждений.