Машину разорвало на две части: в ужасном ДТП в Польше погибли украинцы

В ужасном ДТП в Польше погибли украинцы / expressilustrowany.pl

В Польше вблизи населенного пункта Жгув, что в Лодзинском воеводстве, вечером 29 сентября произошла авария с участием автомобиля с украинцами. В результате ДТП погибли 3 человека, еще одна женщина оказалась в больнице.

По информации полицейских, в направлении Лодзи ехал BMW, в котором находились 4 человека – супружеская пара и пара их друзей. Все – граждане Украины. Водитель авто потерял управление и на большой скорости влетел в электрический столб. От удара авто разорвало пополам, сообщило издание Express Ilustrowany.

Пострадавших из обломков машины спасатели доставали с помощью специальных средств. На месте аварии погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина, еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.

В ДТП также попали два других авто, но пострадавших среди их пассажиров нет. Дело под контроль взяла прокуратура Лодзи.

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