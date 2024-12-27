Баку объявил демарш Чечне из-за сбитого самолета AZAL и потребовал компенсации

Предварительные заключения экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства, говорит Рашад Набиев.

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В Азербайджане сделали заявление по поводу крушения самолета AZAL / Коллаж: Главред, фото: t.me/qr_tjm

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Имело место внешнее вмешательство в работу самолета AZAL

Баку не нуждается в помощи Чечни, но требует извинений и компенсаций

Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что имело место внешнее вмешательство в работу самолета AZAL, потерпевшего крушение 25 декабря недалеко от казахстанского Актау, заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Предварительные заключения экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Об этом свидетельствуют вид обломков самолета на земле и показания очевидцев", - цитирует его агентство Report.

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По словам азербайджанского чиновника, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва над Грозным.

"На крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от осколков. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету", - подчеркнул министр.

Он отметил, что официальные лица Казахстана ссылаются на версию о взрыве кислородного баллона на борту самолета, выдвинутую диспетчером в Ростове. "Мы считаем, что необходимо проверить достоверность этой информации", - сказал Набиев.

По его словам, при анализе траектории полета самолета можно увидеть, что он изменил курс на Актау через Махачкалу. Кроме этого, следствие установит, по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке. Также предстоит прояснить вопрос с отключением GPS на борту самолета.

Набиев отметил, что как местные, так и международные эксперты высоко оценили действия экипажа самолета, который проявил героизм и совершил оптимальную посадку, благодаря чему удалось спасти многих пассажиров на борту.

"Азербайджан, воспользовавшись своим правом, привлек международных консультантов к процессу расследования и уже установил контакты с ними", - подчеркнул он.

Что говорят в Баку

Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи от властей российской Чечни и не примет ее, сообщил в пятницу изданию Day.Az источник в Администрации президента Азербайджана в ответ на заявление чеченского руководства о помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе летевшего из Баку в Грозный самолета.

"Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - сообщили в издании.

Отметим, что ранее власти Чечни сообщали о том, что "по поручению Рамзана Кадырова они готовы оказать финансовую и другую помощь всем семьям погибших и пострадавших" в катастрофе летевшего из Баку в Грозный пассажирского самолета.

Позиция Украины

Украина призывает справедливому и беспристрастному расследованию катастрофы самолета AZAL, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море", - заявил министр, которого цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, "скорее всего, это была попытка спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления. Чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы".

"Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Не позволим России лгать, избегать ответственности или перекладывать вину", - отметил глава МИД.

Катастрофа самолета AZAL - последние новости по теме

Ранее Кирилл Буданов назвал причину падения азербайджанского самолета. Воздушное судно было сбито российской зенитной системой на территории РФ, заявил глава ГУР.

Напомним, Главред сообщал, что в Казахстане произошла авиакатастрофа - разбился пассажирский самолет, который летел в РФ. Самолет, который разбился, направлялся из Баку в российский Грозный.

После этого стало известно, что РФ сама сбила пассажирский самолет. РФ не закрыла воздушное пространство над Грозным, когда была атака дронов. Самолет был поврежден российским зенитно-ракетным комплексом.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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