'Очередной провал': эксперт назвал последствия сбития самолета в Грозном для РФ

Репутация РФ как надежного партнера значительно пострадает, даже если действия будут квалифицированы как ошибка, отметил Максим Разумный.

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Авиакатастрофа может стать трещиной в отношениях между Россией, Турцией и Азербайджаном / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, МЧС Казахстана

Главные тезисы Умного:

Сбитие самолета в Грозном ухудшит отношения РФ с Турцией и Азербайджаном

Государства Кавказа, Турция, Иран, страны Персидского залива переориентируются на более надежных партнеров, чем РФ

Для Украины откроются новые дипломатические возможности

Сбитие азербайджанского самолета может существенно ухудшить отношения России с Турцией и Азербайджаном. Маловероятно, что РФ официально обвинят в умышленном сбитии самолета, но репутация страны как партнера подорвется. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Согласно данным источников в правительстве Азербайджана, 26 декабря было подтверждено, что пассажирский самолет в Казахстане сбит российской ракетой класса "земля - воздух". Несмотря на отсутствие официального подтверждения, появилась информация, что самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сначала направлялся в Москву, развернулся в воздухе. Как отметил эксперт, это событие вызывает ассоциации с аналогичным маневром Евгения Примакова, который в свое время стал символом кризиса в отношениях между СССР и США.

"В общем, этот инцидент может существенно повлиять на взаимоотношения России с ее южными партнерами, в частности с Турцией и Азербайджаном. Скорее всего, эта катастрофа - следствие непрофессиональной работы противовоздушной обороны, в частности комплексов, которые передали режиму Кадырова и которые были использованы таким образом. Хотя это вряд ли будет трактоваться как умышленное сбивание, однако репутация России как партнера пострадает", - отметил Розумный.

По его словам, заслуживают внимания недавние заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, который выступил в поддержку территориальной целостности Украины и возвращения Крыма. Это может углубить напряженность в отношениях между Москвой, Анкарой и Баку.

Розумный добавил, что сбитие самолета также может привести к ограничению авиасообщения с Россией. Некоторые авиакомпании могут отказаться от полетов в регионы, которые находятся в зоне досягаемости украинских дронов. Это нанесет РФ как имиджевые, так и финансовые потери.

Кроме того, визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, который, вероятно, был связан с газовыми переговорами, может свидетельствовать о попытках РФ найти альтернативные пути для сохранения своих рынков. Розумный рассказал, что по слухам, Фицо с Путиным обсуждали план поставок российского газа в Европу под видом азербайджанского. Если этот механизм потерпит крах, Россия рискует потерять ключевых партнеров и значительную часть доходов своего газового лобби.

"Если подтвердится сбитие самолета, это еще больше ослабит позиции России на Кавказе. Хотя вряд ли кто-то обвинит РФ в сознательном сбитии самолета, который летел из Баку в Грозный - это будут подавать как ошибку, причем виновной будут пытаться сделать Украину, которая в это время осуществляла атаку на Грозный. Но так или иначе, ее авторитет и надежность будут под большим сомнением. Это будет очередной провал РФ, который может стать тем фактором, который будет побуждать государства Кавказа, Турцию, Иран, страны Персидского залива не делать ставку на путинский режим, а искать более надежных партнеров. В том числе - в лице США, которая подает большие надежды в связи с переизбранием Дональда Трампа", - предположил эксперт.

Розумный подчеркнул, что для Украины этот инцидент может иметь стратегическое значение. Ослабление позиций России в мире открывает новые возможности для Киева в переговорах и дипломатических инициативах.

"Это очередной провал, который ослабляет Москву. Для нас это выгодно, поскольку уменьшает возможности РФ диктовать свои условия. В то же время эффект будет кумулятивным, то есть не мгновенным, но со временем это даст положительные результаты в виде новой конфигурации влияний на международной арене", - добавил он.

Смотрите видео с комментарием Максима Розумного об авиакатастрофе самолета в Грозном:

Авиакатастрофа азербайджанского самолета - главное

Напомним, 25 декабря в районе аэропорта Актау произошла авиакатастрофа - упал самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190. Самолет направлялся из Баку в российский Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Также в парламенте Азербайджана официально обвинили Россию в сбитии самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines. Депутат Расим Мусабеков заявил, что РФ должна извиниться за атаку пассажирского судна над Грозным и выплатить компенсаций жертвам трагедии.

Как сообщал Главред, причиной катастрофы самолета Embraer 190 вблизи Актау (Казахстан) стал удар российской зенитно-ракетной системы "Панцирь-С1", расположенной на территории РФ, сообщил глава ГУР Украины Кирилл Буданов. По данным источников, ракета взорвалась рядом с самолетом, вызвав повреждения и ранения пассажиров. Воздушное судно пыталось совершить посадку в РФ, но получило отказ и летело в Актау.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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