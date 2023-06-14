Проучил семью: мужчина приехал на собственные похороны, момент попал на видео

Мужчина таким образом решил показать родным, что нужно общаться и бывать друг у друга в гостях.

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Бельгиец инсценировал свою смерть / Скриншот видео

Мужчина в Бельгии инсценировал свою смерть, а затем прилетел на собственные похороны на вертолете в рамках драматической шутки, чтобы преподать своей семье урок о том, как важно оставаться на связи.

По информации The Daily Mail, 45-летний Дэвид Бэртен рассказал жене и детям о своем тщательно продуманном плане, и они помогли ему осуществить его, поддержав его в социальных сетях.

Одна из его дочерей помогла обмануть его фоловеров в том, что многие в интернете назвали жестокой "шуткой", написав в социальных сетях: "Покойся с миром, папа. Я никогда не перестану думать о тебе. Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя еще была вся жизнь впереди. Я тебя люблю! Мы тебя любим! Мы никогда не забудем тебя".

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В прошлые выходные они устроили похороны недалеко от Льежа, и, когда собрались скорбящие, Бертен совершил торжественный выход со съемочной группой на вертолете.

На видео - семья бельгийца плачет от облегчения:

Сумасшедший пранк вызвал серьезную реакцию в некоторых кругах. Так, Бэртен был вынужден объяснить свои действия. Он оправдывался, что сделал это, чтобы посмотреть, как отреагируют члены его семьи на смерть, после того, как он заявил, что они перестали с ним общаться.

На видео - живой мужчина встречает семью на своих похоронах:

"То, что я вижу в своей семье, часто причиняет мне боль, — сказал он. "Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все разошлись. Я чувствовал себя недооцененным. Вот почему я хотел преподать им жизненный урок и показать им, что вы не должны ждать, пока кто-то умрет, чтобы встретиться с ними".

Другой пользователь TikTok, присутствовавший на похоронах, поделился кадрами, на которых они приземлились в поле, где собрались друзья и семья.

Многие бросились приветствовать и обнимать Бэртена, когда он выходил из вертолета.

Напомним, ранее известный российский рэп- и рок-музыкант Noize MC (псевдоним Ивана Алексеева), который давно осудил украино-российскую войну, во время одного из своих выступлений в Европе, артист сильно и в стиле черного юмора пошутил про кремлевского диктатора Владимира Путина. Ролик быстро стал вирусным в Сети.

Ранее также сын певицы-предательницы Таисии Повалий, которая живет и работает в россии и молчит о том, что в Украину началось вторжение и ведется полномасштабная война Денис Повалий, пошутил по поводу России.

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