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Парень сделал предложение девушке на похоронах ее матери: почему он так поступил

Лидия Неплях
5 сентября 2023, 17:12 обновлено 5 сентября, 17:12
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Молодого человека не поддержали в этой ситуации даже друзья.
Парень не подумал о чувствах возлюбленной
Парень не подумал о чувствах возлюбленной / Коллаж Главред, фото flickr (Michelangelo Carrieri, Leif Harboe)

25-летний мужчина опозорился на похоронах матери своей девушки, после того как сделал ей там предложение. Он рассказал, что именно на похоронах понял, что "жизнь слишком коротка". Об этом пишет Mirror.

Известно, что мама его девушки не одобряла свидания с ее дочерью из-за пятилетней разницы в возрасте пары. Несмотря на это, он встречался с ней в течение двух лет, после чего решил сделать предложение.

"Я уже давно собирался сделать ей предложение, но никак не мог понять, когда же наступит подходящий момент", - написал он на Reddit.

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Он также рассказал, что куда бы они не ходили вместе, кольцо, которое он купил, всегда лежало в кармане. Ему даже снилось, как он надевает его на палец девушки. А что значит сон о кольце - читайте на Главреде.

Молодой человек думал, что нужный момент просто наступит, но этого так и не произошло. Парня останавливало отношение матери девушки к нему, и она никогда не скрывала своей неприязни, поэтому не было ни единого шанса, что она одобрит свадьбу.

Со временем стало известно, что из-за четвертой стадии рака груди у матери, она доживает последние недели жизни. Уже на похоронах молодой человек стоял над гробом матери и думал: "Вот оно, сегодня я спрошу ее".

В тот же день на поминках он выждал момент, подозвал девушку в сторону, стал на колено и конечно получил отказ. Убитая горем, она отказалась от его предложения и осудила за бесчувственность.

"Я догадываюсь, что повел себя как негодяй (неценз.), потому что могила еще свежа, но, честно говоря, я не видел лучшего момента, чем сейчас. Потому что мы наконец-то были свободны от осуждения ее матери и могли быть вместе без ее мнения по этому вопросу", - поделился парень.

История молодого человека поддалась критике в интернете. Пользователи в сети в комментариях написали, что им жаль девушку и, скорее всего, покойная мать была права на его счет.

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