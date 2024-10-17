Будет храниться до 2 месяцев: как правильно заморозить хлеб

Можно всегда иметь хлеб под рукой, если знать, как правильно его хранить.

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Как заморозить хлеб / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Замораживание хлеба - это простой, но эффективный способ борьбы с отходами. Однако, важно знать, как правильно заморозить и разморозить хлеб, чтобы он сохранил свою хрустящую корочку и вкус. Об этом пишет sante+.

Когда нужно замораживать хлеб

"Хлеб можно заморозить без проблем, но обязательно дайте ему полностью остыть, если он только что вышел из печи", - советует шеф-повар Винсент Арнольд.

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Он заметил, что "замораживание черствого хлеба не спасет его. Он все равно будет немного суховатым, когда выйдет из печи". Поэтому лучше заранее подумать и заморозить как можно скорее хлеб, который вы не собираетесь есть сразу.

Какой хлеб замораживается лучше всего

Шеф-повар добавляет, что не все хлеба одинаково реагируют на заморозку.

"Хлеб на закваске или из муки, соли и воды очень хорошо выдерживает заморозку", - объясняет он.

С другой стороны, сдобные хлеба, которые содержат яйца или молочные продукты, после замораживания портятся.

Как правильно заморозить хлеб

Если вы делаете хлеб собственноручно, знайте, что перед заморозкой его нужно полностью охладить, чтобы он не стал влажным и не заплесневел. Чтобы сохранить хлеб свежим, нужно завернуть его дважды: сначала в полиэтиленовую пленку, а затем в алюминиевую фольгу.

Перед тем, как положить хлеб в морозильную камеру, не забудьте удалить как можно больше воздуха из пакета.

"Воздух - враг замороженного хлеба. Чем меньше воздуха, тем лучше для сохранности. И еще: просто храните хлеб в полиэтиленовом пакете, который поставляет пекарня, нет необходимости добавлять еще один контейнер", - объясняет Винсент Арнольд.

Как разморозить хлеб

Если у вас есть время, просто оставьте хлеб при комнатной температуре. Положите ломтики на тарелку и накройте их тканью, чтобы предотвратить высыхание. Уже через час хлеб будет готов к употреблению.

Также замороженный хлеб можно положить в духовку. Разогрейте её до 160-180°C и положите на 20 минут для маленьких батонов и 40 минут для больших. Для нарезанного хлеба достаточно пяти минут.

Как долго хранится хлеб в морозильной камере

В общем, хлеб хорошо хранится в морозильной камере в течение 2 месяцев. Но все зависит от его влажности, свежести перед заморозкой и от того, сколько раз вы открывали морозильную камеру.

Как распознать испорченный хлеб

Винсент Арнольд говорит, что если хлеб приобретает запах других продуктов в морозильной камере или становится хрупким при размораживании - вероятно, он просрочен. В таком случае его лучше выбросить.

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