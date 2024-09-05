Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

Куда девать листья осенью опавшие на даче и как подготовить сад к зиме - детали в материале Главреда.

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Как подготовить огород к зиме осенью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чем обеззаразить землю на огороде осенью, чтобы на следующий год она имела лучшую плодородность - специалисты рассказали о правилах ухода и обработки земли. Известно, что чаще всего землю обеззараживают с помощью различных химикатов. Обычно выбирают химические вещества, как хлорная известь и Фитоспорин-М. Также в народе часто могут вносить в землю слабый раствор марганцовки.

Специалисты в аграрной сфере также рассказали, что хлорную известь необходимо вносить в почву за 5-6 месяцев до посадки сельскохозяйственных культур. Они рассказали о правилах ухода за огородом и садом, которых следует придерживаться.

Что нужно сделать осенью на огороде

После сбора урожая, стоит убрать с огорода все опавшие листья, сорняки, а также удалить с корнями остатки различных растений на грядках. Нужно убрать абсолютные все остатки растений, ведь на них могут оставаться различные возбудители болезней. Также специалисты советуют, что ботву картофеля, томатов, перца необходимо сжечь, если есть такая возможность.

Обычно осенью можно вносить на грядки перегной, компост, или минеральные удобрения. Необходимо выбирать также калийно-фосфорные удобрения, подойдут такие как двойной или обычный суперфосфат, монофосфат калия и сульфат калия.

Также не забывайте осенью проводить санитарную обрезку деревьев и кустов. Необходимо срезать все больные, поломанные или сухие ветви. Однако, если в сентябре у некоторых плодовых деревьев продолжают расти побеги, тогда лучше привить их.

Специалисты рекомендуют, что стоит сделать подзимний посев зелени, тогда весной вас порадует хороший урожай. Для этого нужно подготовить грядки и сделать бороздки. Затем стоит подождать период, когда температура на улице уже не поднимается выше +3-5°C, а также появляются первые заморозки. Осенью можно посеять семена шпината, салатов, рукколы, редиса, щавеля, петрушки, моркови, свеклы и прочего.

Нужно ли перекапывать огород осенью на зиму

Опытные специалисты и фермеры часто меняют способ обработки почвы осенью, ведь все зависит от целей и задач и как предварительно была обработана земля.

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На очень заросших участках, где есть глубокие корни ненужных растений или сорняков - землю придется глубоко обрабатывать. Специалисты рассказали, что для этого существует два способа:

Если выбрать безотвальный способ, тогда во время перекопки или вспашки нужно сохранить земляной ком. С помощью этого метода ком вываливают, но не разбивают, ведь он поможет сохранить микрофлору почвы. Во время такой обработки земля лучше сохраняет влагу.

С помощью отвального метода, земляной ком наоборот переворачивают и разбивают, чтобы заложить удобрения в землю глубже. Также переворачивание земли поможет в том, что корни сорняков и вредители, зимующие в почве, оказываются наверху и в морозы погибнут.

Однако, стоит помнить, если земля уже нормально окультурена, отсутствуют вредители, тогда стоит только разрыхлять верхний слой почвы, чтобы внести удобрения.

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