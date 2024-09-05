УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

Юлия Закрепа
5 сентября 2024, 15:55
56
Куда девать листья осенью опавшие на даче и как подготовить сад к зиме - детали в материале Главреда.
Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре
Как подготовить огород к зиме осенью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чем обеззаразить землю на огороде осенью, чтобы на следующий год она имела лучшую плодородность - специалисты рассказали о правилах ухода и обработки земли. Известно, что чаще всего землю обеззараживают с помощью различных химикатов. Обычно выбирают химические вещества, как хлорная известь и Фитоспорин-М. Также в народе часто могут вносить в землю слабый раствор марганцовки.

Специалисты в аграрной сфере также рассказали, что хлорную известь необходимо вносить в почву за 5-6 месяцев до посадки сельскохозяйственных культур. Они рассказали о правилах ухода за огородом и садом, которых следует придерживаться.

Что нужно сделать осенью на огороде

  • После сбора урожая, стоит убрать с огорода все опавшие листья, сорняки, а также удалить с корнями остатки различных растений на грядках. Нужно убрать абсолютные все остатки растений, ведь на них могут оставаться различные возбудители болезней. Также специалисты советуют, что ботву картофеля, томатов, перца необходимо сжечь, если есть такая возможность.
  • Обычно осенью можно вносить на грядки перегной, компост, или минеральные удобрения. Необходимо выбирать также калийно-фосфорные удобрения, подойдут такие как двойной или обычный суперфосфат, монофосфат калия и сульфат калия.
  • Также не забывайте осенью проводить санитарную обрезку деревьев и кустов. Необходимо срезать все больные, поломанные или сухие ветви. Однако, если в сентябре у некоторых плодовых деревьев продолжают расти побеги, тогда лучше привить их.
  • Специалисты рекомендуют, что стоит сделать подзимний посев зелени, тогда весной вас порадует хороший урожай. Для этого нужно подготовить грядки и сделать бороздки. Затем стоит подождать период, когда температура на улице уже не поднимается выше +3-5°C, а также появляются первые заморозки. Осенью можно посеять семена шпината, салатов, рукколы, редиса, щавеля, петрушки, моркови, свеклы и прочего.

Нужно ли перекапывать огород осенью на зиму

Опытные специалисты и фермеры часто меняют способ обработки почвы осенью, ведь все зависит от целей и задач и как предварительно была обработана земля.

видео дня

На очень заросших участках, где есть глубокие корни ненужных растений или сорняков - землю придется глубоко обрабатывать. Специалисты рассказали, что для этого существует два способа:

  • Если выбрать безотвальный способ, тогда во время перекопки или вспашки нужно сохранить земляной ком. С помощью этого метода ком вываливают, но не разбивают, ведь он поможет сохранить микрофлору почвы. Во время такой обработки земля лучше сохраняет влагу.
  • С помощью отвального метода, земляной ком наоборот переворачивают и разбивают, чтобы заложить удобрения в землю глубже. Также переворачивание земли поможет в том, что корни сорняков и вредители, зимующие в почве, оказываются наверху и в морозы погибнут.

Однако, стоит помнить, если земля уже нормально окультурена, отсутствуют вредители, тогда стоит только разрыхлять верхний слой почвы, чтобы внести удобрения.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород лайфхак интересные новости сад
Реклама

Главное за день

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

16:54 Мир
Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФ

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФ

16:20 Украина
Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

15:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября 13887

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно 3131

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска 1859

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали 1601

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

Последние новости

17:48

Будут идеальными не один год: 3 лучших способа, как и где лучше хранить сухофрукты

17:35

Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

17:26

Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причиныВидео

17:16

Начало учебного года: эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку

16:54

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
16:34

Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в США

16:28

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

16:20

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФФото

16:16

Без РФ закончить войну сложно: Зеленский анонсировал план будущих переговоров

Реклама
16:07

Верят в "мир" Путина: Австрия предложила площадку для переговоров Украины

16:06

Особенная дочь путинистки Милявской выгуляла бикини

15:55

Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

15:52

Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

15:47

Всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты через несколько месяцев - что произошло

15:40

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

15:26

В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

15:14

ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

14:46

Ветки сливы будут ломится от плодов: что нужно сделать до наступления холодов

14:44

"Любая территория РФ - не в безопасности": главное из интервью Зеленского NBC News

14:40

Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

Реклама
14:23

Замена для Кулебы: что известно о новом главе украинского МИД Андрее Сибиге

14:05

Церковный праздник 6 сентября: что запрещено делать на Михайлово чудо

14:02

Трагедия в Полтаве: страшная ценаВидеоблоги

13:57

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность

13:46

Удар по институту в Полтаве был просчитанным: ракета летела всего 3 минуты

13:32

За кровавые русские рубли: известная украинская группа сотрудничает с россиянами

13:26

Взрывы в Беларуси: российский дрон развалил склад в Гомеле

13:18

Заставит РФ закончить войну: Зеленский раскрыл новые детали "плана победы" Украины

13:09

Рада со второго раза уволила Верещук и Кулебу с должностей министров

12:52

На возврат денег уйдут годы: НБУ ликвидирует Поликомбанк Тарасовцев

12:43

"Сырский способен на риск": как ВСУ могут разрушить планы РФ возле Покровска

12:38

Кошмар в пятницу 13-го: астероид "Бог Хаоса" может ударить по Земле

12:37

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

12:27

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Обезьянам - одиночество и раздражение, Кроликам - обиды

12:09

Налет в унитазе исчезнет за ночь: как приготовить средство

12:08

Оккупанты положили глаз на Днепропетровскую область: ВСУ ждет решающая битва

11:56

"Результаты классные": ВСУ мощно ударили по полигону вблизи Бердянска - есть "200-е"

11:51

Лавировать не получается: Путин признался в плачевной ситуации на Курщине

11:43

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с УкраинойВидео

11:34

"Неожиданно": Ольга Харлан выходит замуж

Реклама
11:32

"Плотно запаковывают Крым": РФ в панике строит загадочную конструкцию на мосту

11:28

Как выглядит дочь Меладзе и Джанабаевой: подросла

11:24

Комната станет сиять: как собственноручно сделать стильную подсветку на стене

11:01

Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

10:49

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

10:43

Красиво развела: путинистка Шукшина отобрала у матери наследство

10:40

Приедет за оружием: Зеленский планирует неожиданно появиться на заседание "Рамштайн"

10:38

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска

10:18

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

10:05

Уничтожить потенциал РФ можно за четыре месяца: как США могут изменить ход войны

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять