Чем можно уничтожить березку полевую на огороде: результат ошеломит всех

Чего боится вьюнок и как его с легкостью вывести с вашего участка - специалисты поделились полезными советами и рассказали больше о вреде вьюнка. Известно, что именно вьюнок полевой является наиболее популярным видом сорняка, ведь он больше всего встречается на огородах и в садах.
Агрономы рассказали, что наибольшая опасность этого растения заключается в том, что оно поглощает из земли все питательные вещества и влагу, поэтому посаженные садовые культуры могут погибать и не приносить урожай.
Как избавиться от полевой березки
Эксперты рассказали, что легче всего вывести с огорода единичные экземпляры полевого вьюнка, поэтому необходимо регулярно пропалывать участки. Однако, если сорняка слишком много, тогда садоводы рекомендуют использовать механические и химические методы борьбы. Лучшим и эффективным методом считается механический, однако человеку придется приложить силы, чтобы прополоть и вывести этот сорняк. Чтобы полностью уничтожить березку полевую, необходимо уничтожить ее корневую систему. Поэтому именно регулярное подкапывание сорняка даст лучший результат.
Какой гербицид от вьюнка полевого
В случае, если много сорняков, то стоит обрабатывать участки химическими средствами - гербицидами - это самый легкий и трудоемкий способ уничтожения вьюнка. Для хорошего результата будет достаточно нескольких опрыскиваний. Для очистки участка используют действенные, оригинальные гербициды:
- Чистопол - гербицид сплошного действия. Он надежно уничтожит все виды многолетних и однолетних сорняков.
- Макстар - гербицид быстрого действия и безопасный для почвы. Препарат действует даже в жаркую погоду и уничтожает более 200 видов сорняков.
- Ураган Форте - популярный гербицид сплошного действия полностью очистит участок от нежелательной растительности.
- Раундап Макс - известный препарат сплошного действия, эффективный против всех видов сорняков в фазе их активного роста. Средство гарантированно уничтожает сорняки за 2-3 недели.
- Глифовит Экстра - мощный препарат для полной очистки участка от сорняков. Гербицид применяют по активно вегетирующим сорнякам.
Какую почву не любит вьюнок полевой
Вьюнок полевой любит жить под солнечным светом и в сухих условиях. Этот вид сорняка отлично переносит жару. Он не переборчив и может расти даже на бедных почвах: в песке, гравии и твердой глине. Необходимо березку полевую постоянно подвергать стрессу, чтобы таким образом истощать запасы ее питательных веществ в корнях.
Смотрите видео о том, как вывести вьюнок с огорода:
Какой вред наносят сорняки?
Сорняки - это дикорастущие растения, которые растут на сельскохозяйственных угодьях. Они вредны тем, что снижают урожайность и ухудшают качество урожая. Сорняки отбирают влагу у растений, с которыми растут рядом, лишая их влаги и питательных веществ. В результате растения могут желтеть и засыхать, пишет Википедия.
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