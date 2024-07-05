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Чем можно уничтожить березку полевую на огороде: результат ошеломит всех

Юлия Закрепа
5 июля 2024, 18:41
153
Какой гербицид уничтожит березку навсегда на огороде - Главред собрал полезные советы.
Чем можно уничтожить березку полевую на огороде: результат ошеломит всех
Какой гербицид уничтожает березку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Чего боится вьюнок и как его с легкостью вывести с вашего участка - специалисты поделились полезными советами и рассказали больше о вреде вьюнка. Известно, что именно вьюнок полевой является наиболее популярным видом сорняка, ведь он больше всего встречается на огородах и в садах.

Агрономы рассказали, что наибольшая опасность этого растения заключается в том, что оно поглощает из земли все питательные вещества и влагу, поэтому посаженные садовые культуры могут погибать и не приносить урожай.

Как избавиться от полевой березки

Эксперты рассказали, что легче всего вывести с огорода единичные экземпляры полевого вьюнка, поэтому необходимо регулярно пропалывать участки. Однако, если сорняка слишком много, тогда садоводы рекомендуют использовать механические и химические методы борьбы. Лучшим и эффективным методом считается механический, однако человеку придется приложить силы, чтобы прополоть и вывести этот сорняк. Чтобы полностью уничтожить березку полевую, необходимо уничтожить ее корневую систему. Поэтому именно регулярное подкапывание сорняка даст лучший результат.

Какой гербицид от вьюнка полевого

В случае, если много сорняков, то стоит обрабатывать участки химическими средствами - гербицидами - это самый легкий и трудоемкий способ уничтожения вьюнка. Для хорошего результата будет достаточно нескольких опрыскиваний. Для очистки участка используют действенные, оригинальные гербициды:

  • Чистопол - гербицид сплошного действия. Он надежно уничтожит все виды многолетних и однолетних сорняков.
  • Макстар - гербицид быстрого действия и безопасный для почвы. Препарат действует даже в жаркую погоду и уничтожает более 200 видов сорняков.
  • Ураган Форте - популярный гербицид сплошного действия полностью очистит участок от нежелательной растительности.
  • Раундап Макс - известный препарат сплошного действия, эффективный против всех видов сорняков в фазе их активного роста. Средство гарантированно уничтожает сорняки за 2-3 недели.
  • Глифовит Экстра - мощный препарат для полной очистки участка от сорняков. Гербицид применяют по активно вегетирующим сорнякам.

Какую почву не любит вьюнок полевой

Вьюнок полевой любит жить под солнечным светом и в сухих условиях. Этот вид сорняка отлично переносит жару. Он не переборчив и может расти даже на бедных почвах: в песке, гравии и твердой глине. Необходимо березку полевую постоянно подвергать стрессу, чтобы таким образом истощать запасы ее питательных веществ в корнях.

Смотрите видео о том, как вывести вьюнок с огорода:

Какой вред наносят сорняки?

Сорняки - это дикорастущие растения, которые растут на сельскохозяйственных угодьях. Они вредны тем, что снижают урожайность и ухудшают качество урожая. Сорняки отбирают влагу у растений, с которыми растут рядом, лишая их влаги и питательных веществ. В результате растения могут желтеть и засыхать, пишет Википедия.

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