Легче, чем кажется: как отличить натуральную сметану от подделки за минуту

Некоторые производители добавляют в сметану различные вредные примеси, чтобы снизить себестоимость продукции.

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Как проверить качество сметаны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как проверить качество сметаны в домашних условиях

Какие вредные примеси добавляют в молочный продукт

Сметана - продукт, без которого трудно обойтись на кухне. Ее добавляют в первые блюда, делают соусы или различные кремы для десертов. В супермаркетах сейчас можно найти широкий ассортимент молочных изделий, но не все производители тщательно контролируют качество своей продукции. Главред со ссылкой на портал Pixelinform выяснил, как узнать, какая сметана настоящая и не купить подделку.

Иногда заводы добавляют искусственные компоненты в продукцию, чтобы удешевить производство. Например, в сметану моментами добавляют растительные жиры, загустители или крахмал.

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Если вы хотите убедиться, что сметана настоящая, стоит нанести продукцию на гладкую, стеклянную поверхность. Качественный продукт распределяется равномерно, образуя гладкий слой. Если же в составе есть примеси, сметана не будет растекаться ровно, и на поверхности появятся заметные пятна.

Есть еще один способ, который позволяет проверить качество сметаны. Например, к молочному продукту достаточно добавить каплю йода и понаблюдать за реакцией. Если сметана натуральная, цвет останется неизменным или немного пожелтеет. Однако, если в сметане есть примеси, например, крахмал, она может приобретать синий или фиолетовый цвет.

Последний способ - проверка горячей водой. Вскипятите воду, налейте в стакан и добавьте ложку сметаны. Если продукт без примесей, он быстро растворится, а вода приобретет белый цвет. Если же в воде образуются хлопья или комки, это значит, что в составе сметаны есть загустители или растительные жиры.

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