К чему снится человек с которым не общаешься: исследователи из США дали ответ

Исследования открыли тайну наших снов и что значит, когда снится человек, с которым перестали общаться.

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Что значит, когда тебе снится человек, которого давно не видел / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Происхождение и причины тех или иных снов до сих пор не до конца изученная тема, над которой работают ученые и задумывается немало людей. У многих возникали вопросы: что значит, когда тебе снится человек, которого давно не видел, или к чему снится парень, который нравится.

Пока одни ищут в этом мистический подтекст, Национальная библиотека США по медицине опубликовала исследование, что на самом деле эти сны могут означать. Результаты указывают на то, что сознание человека в течение дня и во сне почти одинаково.

Поэтому люди, которых вы видите во снах, указывают на повседневные эмоции, которые вы испытываете постоянно. Вероятно, у вас есть нерешенные вопросы с человеком, которого давно не было в вашей жизни, или уже не будет.

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Исследователи отмечают, что анализируя такие сны важно обращать внимание на то, что именно делают люди в ваших снах и с какими эмоциями. Их поведение связано непосредственно с вашим поведением в реальной жизни.

Таким образом, если вы будете прибегать к анализу ваших снов на постоянной основе, вы сможете лучше понять, как ведете себя, почему так происходит и что у вас на самом деле на уме.

Что такое Национальная библиотека США по медицине? Национальная библиотека США по медицине - крупнейшая медицинская библиотека в мире, основанная в 1836 году. Расположена в городе Бетесда (штат Мэриленд, США) и является одним из учреждений Национального института здоровья (NIH). NLM координирует работу 6000 медицинских библиотек, расположенных на территории США. Проводит большую научную работу в области биомедицинских информационных технологий, в том числе создание баз данных и сайтов, которые находятся в открытом доступе, пишет Википедия.

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