К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о браке

"К чему снится свадьба" ‒ наверняка многие из людей, которые видели бракосочетание в своих грезах. Главред разбирается, что сивмолизируют такие сны.

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Что значит - видеть свадьбу во сне? / коллаж Главред, фото УНИАН

Что значит - видеть свадьбу во сне?

Если человек, перефразируя классика, часто видит сон, тот удивительный сон, в котором пара идет на амвон, то это, говорят эксперты, может много чего интересного может означать. Во всяком случае так утверждает блогерка Моника Форт из проекта The Biblical Dream Interpreter.

Свадьба ‒ да, да, та самая, которая пела и плясала ‒ мероприятие особенное, которое олицетворяет начало нового этапа в жизни. Но сны о ней могут также предупреждать о положительных изменениях в ситуации. Если человеку, к примеру, в канун снов со свадьбой, захотелось чего всерьез изменить в своей жизни –то желательно бы не затягивать с такими переменами.

Правда, если увидеть во сне картину: "Горько!" - горланил выпивший народ, "Горько!" - гудела улица вокруг", ‒ то это не только сулит нечто радостное. Такой сон накладывает на человека новые обязанности и ограничения. Так что нужно готовиться к изменениям во всеоружии, а не пребывать в блаженном неведении. В духовном аспекте свадебный сон, как правило, "семафорит" о тот, что человеку нужен симбиоз сознания и подсознания, тела и духа, мужской и женской энергии.

Если же стопроцентный и беззаветный холостяк видит себя во сне женихом – то ему бы лучше озаботиться в реальности здоровьем. А вот если холостяк или незамужняя девушка во сне обручаются – то стоит ожидать радостных событий жизни.

Расскажем же о самых популярных вариантах снов со свадьбой:

Вступать в брак с неприятным в жизни человеком - конец знакомства с ним;

Видеть юную "принцессу"-невесту – ждет опасность родителей;

Невеста в возрасте ‒ опасность ждет либо сновидца либо его близких родственников;

Видеть во сне жениха и невесту - к переменам в жизни;

Приснился обряд венчания - к новым и радостным знакомствам;

Свадебная процессия во сне - к хорошей новости, приготовлениям и важным делам;

Жениться во сне на чужой cупруге – скрытые и подавленные желания сновидца очень грязные и некультурные.

Что за проект The Biblical Dream Interpreter? The Biblical Dream Interpreter - проект американской блогерки из штата Техас Моники Форт, которая занимается толкованием снов. По состоянию на май 2024 года на YouTube-канал проекта подписаны 27,1 тысяча человекю

Что означает во сне видеть чужую свадьбу?

Чужая свадьба (да еще и во сне) ‒ это отнюдь не просто "случайный взгляд – распахнутая дверь". Такие сны издревле считалась дурными знаками ‒ особенно, если они снились холостякам и девушкам на выданье. Но дело в том, что крайне важна каждый нюанс таких сновидений ‒ кого из людей там можно увидеть, в каких декорациях он происходит и тому подобное. Ведь свадьбы бывают всякие ‒ и во снах тоже самое.

Если человек видет себя на чужой свадьбе важным гостем (может быть, даже, посаженым отцом) — то в ближайшем будущем вам придется в чем-то сильно помочь родным либо близким. И к такой помощи нужно максимально серьезно отнестись ‒ поскольку велика вероятность, что уже скоро помощь понадобиться самому сновидцу.

Если же сновидец просто озорной гуляка на чужой свадьбе — то, значит, в реале его ждет встреча в хорошей компании (может быть даже и с застольем). Следует быть внимательным в таких снах ‒ ведь есть большая вероятность, что среди гостей на свадьбе вы заметите свою вторую половинку.

Если же человек увидит женщину в траурных нарядах на свадьбе — значит, каким-то близким к ней людям ожидают проблемы или даже опасности с болезнями.

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