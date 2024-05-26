УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сонник

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о браке

Дмитрий Видоменко
26 мая 2024, 12:51
44
"К чему снится свадьба" ‒ наверняка многие из людей, которые видели бракосочетание в своих грезах. Главред разбирается, что сивмолизируют такие сны.
Свадьба, сон
Что значит - видеть свадьбу во сне? / коллаж Главред, фото УНИАН

Что значит - видеть свадьбу во сне?

Если человек, перефразируя классика, часто видит сон, тот удивительный сон, в котором пара идет на амвон, то это, говорят эксперты, может много чего интересного может означать. Во всяком случае так утверждает блогерка Моника Форт из проекта The Biblical Dream Interpreter.

Свадьба ‒ да, да, та самая, которая пела и плясала ‒ мероприятие особенное, которое олицетворяет начало нового этапа в жизни. Но сны о ней могут также предупреждать о положительных изменениях в ситуации. Если человеку, к примеру, в канун снов со свадьбой, захотелось чего всерьез изменить в своей жизни –то желательно бы не затягивать с такими переменами.

Правда, если увидеть во сне картину: "Горько!" - горланил выпивший народ, "Горько!" - гудела улица вокруг", ‒ то это не только сулит нечто радостное. Такой сон накладывает на человека новые обязанности и ограничения. Так что нужно готовиться к изменениям во всеоружии, а не пребывать в блаженном неведении. В духовном аспекте свадебный сон, как правило, "семафорит" о тот, что человеку нужен симбиоз сознания и подсознания, тела и духа, мужской и женской энергии.

Если же стопроцентный и беззаветный холостяк видит себя во сне женихом – то ему бы лучше озаботиться в реальности здоровьем. А вот если холостяк или незамужняя девушка во сне обручаются – то стоит ожидать радостных событий жизни.

Расскажем же о самых популярных вариантах снов со свадьбой:

  • Вступать в брак с неприятным в жизни человеком - конец знакомства с ним;
  • Видеть юную "принцессу"-невесту – ждет опасность родителей;
  • Невеста в возрасте ‒ опасность ждет либо сновидца либо его близких родственников;
  • Видеть во сне жениха и невесту - к переменам в жизни;
  • Приснился обряд венчания - к новым и радостным знакомствам;
  • Свадебная процессия во сне - к хорошей новости, приготовлениям и важным делам;
  • Жениться во сне на чужой cупруге – скрытые и подавленные желания сновидца очень грязные и некультурные.

Что за проект The Biblical Dream Interpreter?

The Biblical Dream Interpreter - проект американской блогерки из штата Техас Моники Форт, которая занимается толкованием снов. По состоянию на май 2024 года на YouTube-канал проекта подписаны 27,1 тысяча человекю

Что означает во сне видеть чужую свадьбу?

Чужая свадьба (да еще и во сне) ‒ это отнюдь не просто "случайный взгляд – распахнутая дверь". Такие сны издревле считалась дурными знаками ‒ особенно, если они снились холостякам и девушкам на выданье. Но дело в том, что крайне важна каждый нюанс таких сновидений ‒ кого из людей там можно увидеть, в каких декорациях он происходит и тому подобное. Ведь свадьбы бывают всякие ‒ и во снах тоже самое.

Если человек видет себя на чужой свадьбе важным гостем (может быть, даже, посаженым отцом) — то в ближайшем будущем вам придется в чем-то сильно помочь родным либо близким. И к такой помощи нужно максимально серьезно отнестись ‒ поскольку велика вероятность, что уже скоро помощь понадобиться самому сновидцу.

Если же сновидец просто озорной гуляка на чужой свадьбе — то, значит, в реале его ждет встреча в хорошей компании (может быть даже и с застольем). Следует быть внимательным в таких снах ‒ ведь есть большая вероятность, что среди гостей на свадьбе вы заметите свою вторую половинку.

Если же человек увидит женщину в траурных нарядах на свадьбе — значит, каким-то близким к ней людям ожидают проблемы или даже опасности с болезнями.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свадьба Сонник интересные новости
Реклама

Главное за день

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:51 Украина
Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:49 Украина
У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

11:45 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится 6075

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

Загадка для самых сообразительных: только настоящие детективы найдут число 1 за 10 секунд 3752

Загадка для самых сообразительных: только настоящие детективы найдут число 1 за 10 секунд

Поймали 7 клещей : новая любовница Путина угодила в конфуз 2609

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Умеешь читать - найди вывод : Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности 2239

"Умеешь читать - найди вывод": Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности

Последние новости

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
12:51

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о бракеВидео

12:49

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:47

Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методыВидео

12:06

Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

Реклама
12:02

"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

11:45

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

11:07

РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

10:46

Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

10:13

Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

10:11

Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать

09:55

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

09:27

Обстрелы только усилятся: в ISW назвали цель российских ударов по Харькову

09:23

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

09:21

"Гарний хлопчик": Иван Дорн угодил в очередной скандал с русским языкомВидео

08:45

РФ атаковала Украину "Кинжалами" и десятками "Шахедов": сколько целей удалось сбить

Реклама
08:28

Обновление данных в ТЦК: когда и за что может задержать полиция - объяснение юриста

07:52

Взрывы в Староконстантинове: в Воздушных силах озвучили детали ночного ракетного удара

06:48

Путин может готовить атаку на одну из стран НАТОмнение

05:53

Сможет ли Путин "взять" Харьков: журналист оценил риски

04:10

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

03:37

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

03:30

Нужен всего один продукт: 4 шага, чтобы отбелить одежду от желтизны

02:20

4 запрета, которые нельзя нарушать 26 мая: важные приметы дня

01:30

"Европа поможет живой силой": неожиданный сценарий переброски войск в Украину

01:00

РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

00:19

"Работники и посетители": следователи назвали количество пропавших без вести в ХарьковеФотоВидео

25 мая, суббота
23:57

Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину и раскрыл детали

23:55

Российский оккупант-музыкант свалился с инсультом на фронте

23:17

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты жалуются на атаку

23:15

Полиция задержала популярную американскую певицу за наркотики

22:40

Невозможность переговоров с Путиныммнение

22:32

Летели бить по Харькову: РФ сбросила бомбу у Белгорода – неожиданные детали

22:22

США угрожают РФ "уничтожением всех позиций" в случае применения "ядерки" - МИД Польши

21:42

Есть два способа: Кулеба назвал, как Запад может предотвратить удары по Харькову

21:02

Россияне четвертый раз за день обстреляли Харьков: ударили по жилой застройкеФотоВидео

Реклама
20:51

"Мирное предложение Путина": в ОП жестко отреагировали на удар РФ по Харькову

20:43

Ты сама справляешься: муж Ефросининой, на фоне слухов о разводе, обратился к ведущей

20:21

Сколько в Украине будут применять графики отключения света: в ДТЭК ответили

19:41

"Все сыпалось": электрик спас людей из Эпицентра в Харькове и рассказал о взрывахВидео

19:32

"Снят" и "исключен с военного учета": юрист пояснил большую разницу в понятиях

19:03

Будут ли выключать свет украинцам 26 мая: "Укрэнерго" дало положительный прогноз

18:40

Комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя

18:25

"Это - проявление безумия": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по ХарьковуФотоВидео

17:57

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

17:43

ВСУ остановили штурм РФ и выбивают врага на Харьковщине: названо направление

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять